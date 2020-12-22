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İlhan Palut: En azından 1 puanla dönebilirdik

, mağlubiyeti ardından yaptığı açıklamada, "Bu isteğe karşı en azından puanla dönmek isterdik. Olmadı üzgünüz" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 22:22 ABONE OL
İlhan Palut: En azından 1 puanla dönebilirdik

Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray'a 3-1 yenildi.

Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, "Maçtan önceki açıklamamda savunma anlamında disiplinli, hücumda da cesur olan, rakipten çekinmeyen bir stratejiyle maça başlamak istedik. Bunu 14. dakikada yapabildik. İlk 12 dakika bizim adıma kötü başlangıç oldu. Bizi zorlayan bir pozisyona soktu. 2-1'den sonra dengeyi yakaladık. İkinci yarı başında oyunun tüm üstünlüğü elimize geçti. Bunu net pozisyonlarla destekledik. Futbol kırılma anları çok önemli olduğu bir oyun. 2-2'ye getiremeyince dalgınlıktan yediğimiz golle Galatasaray avantajı elde etti. Bu isteğe karşı en azından puanla dönmek isterdik. Olmadı üzgünüz. 3 maçlık mağlubiyete normal bir süreç gözüyle bakmamız mümkün değil. Bu 3 maçta Hatayspor maçı dengeliydi. Rize maçı talihsiz anların yaşandığı maçtı. Galatasaray maçında oyunu dengede götürebilen bir Göztepe vardı. Kötü sonuçlar, sıralamayı etkileyen sonuçlar. Motivasyonumuzu aşağıya getiren sonuçlar. Biz de değerlendirmelerimizi yapıp, Göztepe'yi bu süreçten çıkarmaya çalışacağız" diye konuştu.

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İlhan Palut: En azından 1 puanla dönebilirdik
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