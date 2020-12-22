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'den için başsağlığı mesajı!

Türkiye Federasyonu () bu sabah hayatını kaybeden, 'un eski başkanı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Giriş Tarihi: 22.12.2020 09:41 ABONE OL
TFF'den Özkan Sümer için başsağlığı mesajı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu sabah vefat eden Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan başsağlığı mesajında, "Türk futbolunun efsane ismi, A Milli Takımımızı bir dönem çalıştıran, Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan Özkan Sümer'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz." denildi.

Özkan Sümer'in bordo-mavili takımda futbol oynadığını ve uzun yıllar teknik direktör olarak çalıştığı belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Bir çok kademede hizmet verdiği Trabzonspor Kulübünün başkanlığını da yapan tecrübeli futbol adamı, 1980-1981 yılları arasında A Milli Takımımızın teknik direktörlüğü görevinde de bulundu. Trabzonspor'un yanı sıra bir çok takımda da görev alan Sümer, eğitimci kimliği ile futbolumuza çok sayıda ismi kazandırdı. TÜFAD Onursal Başkanı da olan Sümer, Türk futboluna unutulmaz katkılar sağladı.
Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."

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TFF'den Özkan Sümer için başsağlığı mesajı!
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