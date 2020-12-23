Adanaspor Başkanı Bayram Akgül: Hükmen galip sayılacağız

TFF 1. Lig'de 9. haftanın erteleme maçında Adanaspor, evinde Menemenspor ile karşılaştı. Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan Menemenspor yaptığı kural hatasıyla maça damga vurdu.Menemenspor, ilk 11'de Selmani, Domgjoni, Tidjani Anaane, Adamu Alhassan ve Kamara isimlerinden oluşan 5 yabancı futbolcuya yer verdi. 76. dakikada Şeref Özcan'ın yerine oyuna Akanbi Rasheed dahil oldu ve Menemenspor sahada 6 yabancı ile oynadı. İzmir temsilcisi, 3-0 hükmen mağlup sayılacak.Maçın ardından açıklama yapan Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül, "Federasyon ile görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Menemenspor maçında hükmen galip sayılacağız ancak takımın bu maçta oynadığı futbol beni tatmin etmedi. Menemenspor'a geçmiş olsun" dedi.