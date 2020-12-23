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1-1 (MAÇ SONUCU)

'in 14. haftasında lider sahasında 'u konuk ediyor. Mücadele öncesinde ev sahibinin 26 puanı bulunurken, konuk Yeni Malatyaspor 19 puanla 9. sırada yer alıyor.

Giriş Tarihi: 23.12.2020 15:26 Son Güncelleme: 23.12.2020 18:27 ABONE OL
Alanyaspor 1-1 Yeni Malatyaspor MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 14. haftasında lider Alanyaspor, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Babacar ve Adem Büyük'ün karşılıklı golleriyle mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Alanyaspor 27, Yeni Malatyaspor ise 20 puana yükseldi.

Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Son haftaların formda takımı Yeni Malatyaspor, Alanyaspor'a da geçit vermedi.

Ev sahibi 32. dakikada Babacar ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Babacar'ın golüne 60. dakika'da Adem Büyük ile cevap veren Yeni Malatyaspor, güçlü rakibinden 1 puan almayı bildi.

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 27'ye, Yeni Malatyaspor ise 20'ye çıkardı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR...

14. dakikada cezası sahası içindeki karambolde Yeni Malatyasporlu futbolcu Kubilay yakın mesafeden topu kaleye gönderdi ancak Marafona gole izin vermedi.

18. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Kubilay'ın sol çaprazdan sert şutunu Marafona çıkardı. Devamında Olcay Şahan şansını denedi ancak top yine kalecide kaldı.

33. dakikada kendi yarı sahasında rakibinden topa sahip olan Efecan, ceza sahası dışındaki Babacar'a topu verdi. Bu futbolcu ceza sahası yayından vurduğu sert şut fillerle buluştu. 1-0

41. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza sahası içinde sağ kanattan yapılan ortayla topla buluşan Umut Bulut'un kafa vuruşu auta çıktı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR...

50. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında, Juanfran topu ceza sahasındaki Babacar'a çıkardı. Babacar'ın yakın mesafeden vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.

60. dakikada Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Umut Bulut, sağ kanattan arka direğe topu çıkardı. Tetteh'in kafayla çevirdiği topa kaleci Marafona müdahale etti. Adem Büyük, altıpasın içinde topu ağlara gönderdi: 1-1

70. dakikadaki Alanyaspor atağında Salih Uçan, yerden bir pasla Babacar'ı topla buluşturdu. Babacar'ın ceza sahasına girerek sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir gole izin vermedi.

79. dakikada Yeni Malatyaspor'da Ndayishimiye'nin uzun pasında Tetteh topla buluştu. Ceza alanına giren Tetteh, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Tetteh'in vuruşunda, Marafona gole izin vermedi.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

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Alanyaspor 1-1 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU)
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