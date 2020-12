Güle güle Ordinaryüs

Özkan Sümer'i kaybettik. Üzüntüm sonsuz. Bir büyük bilge ve de teknik adamlığın 'ordinaryüsü'. Yaşamda benim için çok değerli bir kişi. Bir baba, bir ağabey, bir arkadaş ve de her şeyden önemlisi bir dost. Yaşamda onunla karşılaşmamı kendi adıma büyük bir şans olarak görüyorum. Futbol kariyerimde büyük emekleri olan ve bıkıp usanmadan beni geliştirmeye çalışan bir mihenk taşı. Kendisine bir kez daha sonsuz teşekkürler…

Özkan Sümer, Trabzonspor ve Türk futbolunda sonsuz başarılara imza attı. Yeniliklere açık, üreten, altyapıda yaptığı çalışmalarla yön veren bir isim. Çok çalışkan, işinin hakkını veren, kendine has yaklaşımları ve esprileri olan, kulübün menfaatlerini kendi sağlık sorunlarından da önde tutan biridir. Yalnız benim Trabzonspor'da teknik adamlığımı yaptığı zaman gördüğüm bir özelliği var ki, bugüne kadar başka hiçbir teknik adamda görmedim. O da; daima sporcunun yanındadır.







ŞOK PRESİ İLK O UYGULADI

Kulübün çıkarları ile sporcununki çatıştığında her zaman sporcudan yana tavır alırdı. Bu onun bana göre en büyük ilkesidir. Gerek maddi gerek sağlık açısından olsun daima sporcunun yanında bir teknik adam. Eğer bir sporcunun sağlığı tehlikede ise ve onun oynaması takıma şampiyonluk dahi kazandıracak olsa onu riske etmez, ne spor hayatını ne de sağlığını tehlikeye atmaz. Vizyon sahibi ve örnek alınacak bir spor adamıydı. Yaratıcı düşüncesinin bir örneğini anlatmak istiyorum; 1980-81 sezonu, Özkan Sümer, Trabzonspor'un teknik adamı. Bize oynatmak istediği sistem, şok pres… Yani bugün üst düzey takımların yapmaya çalıştıkları bir sistem. Uzun ve yorucu çalışmalardan sonra Trabzonspor'da futbol tarihinin en başarılı ilk yarı performansını sahaya sürdük. Çünkü Türkiye liginde o zaman hiçbir takım bu sisteme hazırlıklı değildi.

İşte Özkan Sümer böyle bir kişi. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarının ve de Türk futbol camiasının başı sağ olsun.



TÜRK FUTBOLU SÜMER'İ KAYBETTİ

Sadece Trabzonspor'un değil Türk futbolunun da efsane isimlerinden birisi olan Özkan Sümer, kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. Futbolun altyapısından, yöneticiliğine kadar her noktasında yer alan, bordo-mavili takımla teknik direktör olarak iki kez şampiyonluk yaşayan Sümer'in naaşı, İskenderpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Maçka'da aile kabristanlığına defnedildi. Pandemi nedeniyle Sümer için tören düzenlenmezken cenaze namazına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, bordo-mavili kulübün mevcut ve eski yöneticileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.



ADINI ALTIN HARFLERLE KAZIDI

Trabzon'un Maçka ilçesinde 20 Kasım 1940'da dünyaya gelen Özkan Sümer, kariyerine İdmanocağı'nın genç takımında kaleci olarak başladı. Kısa süre sonra forvet mevkiine geçen Sümer; Yolspor ve Zonguldak Kömürspor'da oynadı, 1967 yılında kurulan Trabzonspor'da 3 yıl forma giydi. Futbolculuk kariyerini ise Sebat Gençlik'te noktaladı. Türk futbolunda altyapı kavramının oluşmasını sağlayan Özkan Sümer, Gençler Ligi ve Trabzon'da Amatör Lig'in kurulmasında büyük rol oynadı. Çeşitli dönemlerde Trabzonspor'da teknik direktörlük yapıp 2 kez şampiyonluk yaşadı. Ay-Yıldızlı ekipteki görevi takıma çok Trabzonsporlu futbolcu çağırdığı için eleştiri alınca kısa sürdü. 1996-97 yıllarında iki dönem TFF Başkan Vekilliği yaparken 31 Aralık 2000'de Trabzonspor'da başkan seçildi ve yaklaşık 2 yıl 8 ay bu görevi yürüttü. Trabzonspor'un yanı sıra Galatasaray, Denizlispor, Malatyaspor, Konyaspor, Samsunspor ve Petrolofisi'ni de çalıştırdı. Son olarak 19 Şubat 2019 tarihinden vefatına kadar Trabzonspor İstişare Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Ayrıca TÜFAD'ın onursal başkanı oldu.



YUSUF YAZICI:

FORMAYI İMZALADIM AMA YETİŞTİREMEDİM BENİ AFFET DEDEM…

Lille forması giyen Yusuf Yazıcı Özkan Sümer için duygusal bir paylaşımda bulundu. Milli futbolcu paylaşımında, "Benim hiç dedem olmadı. Hayat, ben onları göremeden bu dünyadan almış ikisini de. O yüzden benim dedem Özkan Sümer'di. İlk hocam, akıl hocam, zora düştüğümde yardıma koşan, iyi günümde ilk sevinen. Valizimi hazırlarken son maçta giydiğim formayı kenara ayırdım, imzaladım. Yılbaşında ziyarete gittiğimde yanımda götürür, altyapıdaki o çelimsiz çocuğun hayalleri peşinde koşmaya devam ettiğini görürse yüzüne ince bir gülümseme yerleşir diye düşündüm. Sabah kalktım, hayatın bu sefer Özkan dedemi benden aldığını öğrendim. Formayı imzaladım ama sana yetişemedim. Affet. Mekanın cennet olsun Dedem..." ifadelerini kullandı.



NE DEDİLER?

Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu: Özkan Sümer'in hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Geriye sönmeyecek bir meşale bırakan Sayın Özkan Sümer, ileri görüşlülüğü, yenilikçiliğiyle bugünlerimizin çok ama çok ötesinde futbol dehasıydı. Yeri çok zor doldurulacak.

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Sizinle her yere gelirim ama siz her zaman olduğu gibi yine önümüzden gittiniz. Arkanızdayım. Yalnız değilsiniz. Ölüm, dostu dosta kavuşturur.