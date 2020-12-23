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- maçının ardından o isme büyük övgü!

'in 14. haftasının açılış maçında deplasmanda 'u Vitor Hugo'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından maçı yorumlayan Fotomaç'ın usta kalemi, bir isme büyük övgüde bulundu. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 23.12.2020 09:42 Son Güncelleme: 23.12.2020 09:48 ABONE OL
Hatayspor - Trabzonspor maçının ardından o isme büyük övgü!

REHA KAPSAL - GÖVDESİZ!

, deplasmanına çıkmadan çok üzücü bir haber aldı. Trabzonspor bir büyüğünü, evladını, sevdalısını, mert, dürüst birini, futbol aklını, entellektüel bir insanı, aynı zamanda esprileri, şakaları ve renkli kişiliğiyle bilinen Özkan Sümer'ini kaybetti. Allah rahmet eylesin. Mekanı da cennet olsun.

Hatayspor - Trabzonspor maçının ardından o isme büyük övgü!

Bu üzücü haberden sonra sevdalıların biraz yüzünün gülmesi için maçı daha da önem kazandı. Çünkü bordo-mavililer galip geldiğinde 20 puana ulaşıp üst sıralara doğru tırmanışını devam ettirecekti.

Hatayspor - Trabzonspor maçının ardından o isme büyük övgü!

Bu teorideki düşünce sahada oyun olarak pratiğe dönüşmese de istediği sonucu alan bordo-mavililer kötü oynadıkları deplasmanından 3 puanı almasını bildiler.

Hatayspor - Trabzonspor maçının ardından o isme büyük övgü!

, 'a karşı Uğurcan, Hugo ve Edgar İe'nin performansına bağlı oynadı. Neredeyse 3 kişi 11 kişiye karşı oynadı. Trabzonspor'un son haftalardaki formda oyuncusu Hugo'nun attığı gol kadar verdiği mesaj da önemliydi. Yabancı oyuncunun kalitesi saha içinde her zaman fark yaratır.

Hatayspor - Trabzonspor maçının ardından o isme büyük övgü!

'da Ekuban ve Nwakaeme'nin performanslarıyla tabela yapacakları net ortada. Ama ikisi de çok bireysel oynuyorlar. Çok fazla bire bir zorluyorlar. Pas opsiyonları oluşsa bile şut atıyorlar. Bu bencil görüntüden bir an önce uzaklaşmaları gerekiyor. Takım için oynayan, geçen sezonki performanslarına dönmeleri gerek.

Hatayspor - Trabzonspor maçının ardından o isme büyük övgü!

Bordo-mavililerin fiziksel olarak da ciddi sıkıntıları var. Oyuna tempo yapmakta zorlanıyorlar. Dayanıklılıkları kötü olduğundan şiddetli koşuları (tekrarlı sprint kalitesi) iyi değil. Bu da özellikle takımın topsuz oyununu ve oyuncuların daha çabuk hücuma çıkıp destek vermelerini etkiliyor.

Hatayspor - Trabzonspor maçının ardından o isme büyük övgü!

'un baştan sona galibiyeti hak ettiği bir maçta 'un aldığı 3 puana iyinin kötüsü olarak bakılır. Çünkü bu kötü oyunla mağlup olabilirdi veya berabere de kalabilirdi. Ama bu oyun karşılığında 3 puan alması tabii ki bordo-mavililer adına iyi oldu. Bu galibiyetle motivasyonunu artırıp ilerideki haftalara daha net hedef koyacaktır.

Hatayspor - Trabzonspor maçının ardından o isme büyük övgü!

savunmada ve hücumda iyi işler yapmaya çalışan bir takım görüntüsünde. Ama hiç katkı sağlamayan savunma ve hücumda orta sahasıyla 'gövdesi olmayan' bir insan gibi.

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Hatayspor - Trabzonspor maçının ardından o isme büyük övgü!
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