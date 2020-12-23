Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mahmut Tekdemir ilk golünü Fenerbahçe’ye attı

ilk golünü ’ye attı

'ye deplasmanda 4-1 yenilen Medipol 'de, tek gol 'den geldi. Milli oyuncu böylece bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

İHA
Giriş Tarihi: 23.12.2020 21:21 ABONE OL
Mahmut Tekdemir ilk golünü Fenerbahçe’ye attı

Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Mahmut Tekdemir, bu sezon ilk golünü Fenerbahçe ağlarına attı.

Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerde 6. dakikada rakip ağları sarsan Mahmut Tekdemir, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe mücadelesiyle 2020-2021 sezonundaki 10. maçına çıkan Mahmut, ayrıca kariyerinde ilk defa sarı-lacivertlilere gol atma başarısı da göstermiş oldu.

Başakşehir'in geride kalan 14 haftada bulduğu en erken gol de yine Mahmut Tekdemir'den geldi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü uzman Naci Görür'den son dakika deprem uyarısı: Yer kabuğunun dayanacak gücü kalmadı! İki ilde 7'nin üzerinde deprem...
SON DAKİKA: Milyonları ilgilendiriyor! TÜİK asgari ücretini sundu: 2021 Asgari ücret zammı ile yeni maaşlar ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika haberi: Uzaktan eğitim süreci hakkında kritik gelişme! Özel yeni not ve karne sistemi nasıl olacak? 22 Ocak'ta...
KPSS ortaöğretim 55, 60, 65, 70 puanla nerelere girilir? 70 puan altında atanan kadrolar…
Son dakika haberi: Corona mutasyon haberleriyle dünya alarmda! Ölümcül yeni corona virüs mutasyonu için detaylar netleşiyor
KPSS sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? ÖSYM ile 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?
Son dakika: Uğur Şahin'den başa dönme açıklaması
Son dakika haberi... Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Onur Büyüktopçu'ya ikinci şok! Gelinim Mutfakta'yı Seda Sayan mı sunacak?
Son dakika haberi: 20 yaşındaki oğlunun arkadaşıyla kayıplara karıştı! 4 evlilikten 5 çocuk yaptı altınları alıp kaçtı!
Öykü Çelik skandal sözleriyle ilgili açıklama yaptı! ‘Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?’ demişti…
ARKADAŞINA GÖNDER
Mahmut Tekdemir ilk golünü Fenerbahçe’ye attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA