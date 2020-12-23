Milan 3-2 Lazio | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Milan, Lazio'yu konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 90+2de bulduğu golle 3-2 kazandı
Ev sahibi Milan 10'da Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Ante Rebic ve 17'de penaltıdan milli futbolcumuzun kaydettiği golle 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.
Konuk ekip, 27'de Luiz Alberto ve 59'da Ciro Immobile'nin attığı gollerle 2-2'lik eşitliği sağladı.
Milan, 90+2'de yine Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Theo Hernadez'den bulduğu golle 3 puana uzanadı.
Bu sonuçla 34 puana yükselen Milan liderliğini sürdürdü. Lazio ise 21 puanda kaldı.