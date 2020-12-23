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3-2 Lazio | MAÇ SONUCU

A'nın 14. haftasında , sahasında Lazio'yu 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Milan'da milli futbolcu 1 gol ve 2 asistle karşılaşmaya damga vurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 00:55 Son Güncelleme: 24.12.2020 00:55 ABONE OL
Milan 3-2 Lazio | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Milan, Lazio'yu konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 90+2de bulduğu golle 3-2 kazandı

Ev sahibi Milan 10'da Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Ante Rebic ve 17'de penaltıdan milli futbolcumuzun kaydettiği golle 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Konuk ekip, 27'de Luiz Alberto ve 59'da Ciro Immobile'nin attığı gollerle 2-2'lik eşitliği sağladı.

Milan, 90+2'de yine Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Theo Hernadez'den bulduğu golle 3 puana uzanadı.

Bu sonuçla 34 puana yükselen Milan liderliğini sürdürdü. Lazio ise 21 puanda kaldı.

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Milan 3-2 Lazio | MAÇ SONUCU
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