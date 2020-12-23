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1-3 Tottenham | MAÇ SONUCU

'nda 'yi 3-1 yenen Tottenham, yarı finale yükseldi. Bu sonuçla Tottenham, Brentford ve 'den sonra kupada yarı finale çıkan üçüncü takım oldu. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 23.12.2020 23:32 ABONE OL
Stoke City 1-3 Tottenham | MAÇ SONUCU

İngiltere Lig Kupası'nda Stoke City'yi 3-1 yenen Tottenham, yarı finale yükseldi.

Britannia Stadı'nda oynanan Lig Kupası çeyrek finalinde Championship ekibi Stoke City, Premier Lig takımı Tottenham'ı ağırladı.

Etkili bir futbol sergileyen konuk ekip, 22. dakikada Gareth Bale, 70. dakikada Ben Davies ve 81. dakikada Harry Kane'in attığı gollerle mücadeleyi 3-1 kazandı. Stoke City'nin tek golünü 53. dakikada Jordan Thompson kaydetti.

Bu sonuçla Tottenham, Brentford ve Manchester City'den sonra kupada yarı finale çıkan üçüncü takım oldu.

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Stoke City 1-3 Tottenham | MAÇ SONUCU
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