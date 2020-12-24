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'ın genç yıldızı 'a 3 talip!

Son dakika haberleri... Siyah beyazlı takımda bu sezon gösterdiği performansla N'Sakala'dan formayı kapan ve 11'e yerleşen 'a Avrupa'dan 3 talip var. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 11:55 ABONE OL
Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'a 3 talip!

Altyapısından yetiştiği 'ta bu sezon sol bekin vazgeçilmezleri arasına giren , 'nin en çok konuşulan isimleri arasında yerini aldı.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'a 3 talip!

Teknik direktör 'ın son 5 maçta 11'de forma verdiği 19 yaşındaki futbolcu, birçok Avrupa ekibinin de listesine girdi.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'a 3 talip!

3 KULÜP PEŞİNDE!
Alman ekipleri Hoffenheim ile Stutgart'tan sonra Fransız Lille'nin de genç oyuncu için harekete geçtiği belirtildi. Siyah-beyazlılarla 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Rıdvan, transferlerle ilgili yorum yapmazken, hedefinin ve 'la kupalar kaldırmak olduğunu söylüyor.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'a 3 talip!

Daha çok çalışması gerektiğini söyleyen genç futbolcu, "'a daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Bu yüzden de kendimi geliştirmem gerekiyor. Kısa vadede hedeflerimden biri de Avrupa Şampiyonası'nda yer almak" diyor.

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Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'a 3 talip!
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