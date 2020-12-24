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Defans işbaşında

, 'i 4-1 yenerek zirve takibine devam etti. Sarı-lacivertlilerde dün üç puanı getiren gollerden ikisini sağ bek Nazım ve stoper Tisserand attı

Giriş Tarihi: 24.12.2020 ABONE OL
Defans işbaşında

Kadıköy'de Fenerbahçe defansıyla güldü…

Sarı-lacivertlileri Başakşehir karşısında geriden gelip öne geçiren, defans oyuncularının attığı goller oldu. Geçen hafta Gaziantep'te beraberlik golünün asistini yapan sağ bek Nazım Sangare dün gece arka direkte sahneye çıkıp takımının soyunma odasına umutlu girmesini sağlayan golü attı.

TİSSERAND BU SEFER KURTARDI
Malatya ve Gaziantep maçlarında yaptırdığı penaltılarla eleştirilen Marcel Tisserand ise önce ilk yarıda Hasan Ali'nin ağlara giden vuruşunu çıkarıp farkın ikiye yükselmesini engellerken, ikinci yarıda da attığı golle üç puanın kapısını açan isim oldu.

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Defans işbaşında
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