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'dan 'e uyarı! İşte o tepki ve yaşananlar

'in 14. haftasında 'nin 'i 4-1 yendiği karşılaşmada , Gustavo'ya yaptığı asist ve Sangare ile Tisserand'ın gollerinde yaptığı ortalarla skora katkı sağlamıştı. Oyundan alınan Caner, 'a tepki gösterince devreye girdi. İşte 'de yaşananlar...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 09:21 Son Güncelleme: 24.12.2020 09:49 ABONE OL
Emre Belözoğlu'dan Caner Erkin'e uyarı! İşte o tepki ve yaşananlar

'in 14. haftasında sahasında 'i ağırladı. Zorlu 90 dakikada kazanan 4-1'lik skorla oldu.

Emre Belözoğlu'dan Caner Erkin'e uyarı! İşte o tepki ve yaşananlar

Sarı-lacivertli takım, son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından çıktığı kader maçında 3 puanı hanesine yazdırırken, 'in oyundan alındığında verdiği tepki dikkatlerden kaçmadı.

Emre Belözoğlu'dan Caner Erkin'e uyarı! İşte o tepki ve yaşananlar

, maçın 88. dakikasında yerini 'ye bırakınca teknik direktör 'a tepki gösterip doğruca soyunma odasının yolunu tuttu.

Emre Belözoğlu'dan Caner Erkin'e uyarı! İşte o tepki ve yaşananlar

Tecrübeli oyuncu, tribündeki sportif direktör 'nun uyarısıyla geri dönerek karşılaşmanın kalan kısmını körüğün ağzından izledi.

Emre Belözoğlu'dan Caner Erkin'e uyarı! İşte o tepki ve yaşananlar

Bu arada 'nin 28. dakikada soldan geliştirdiği atakta ortasını yaptı. Ademi'nin ıska geçtiği topa Thiam da yetişemedi.

Emre Belözoğlu'dan Caner Erkin'e uyarı! İşte o tepki ve yaşananlar

Sağ arka direkte 'ün vuruşunda meşin yuvarlak tribünlere gidince Caner "Kafayı yiyeceğim ya" diye bağırarak tepki gösterdi.

Emre Belözoğlu'dan Caner Erkin'e uyarı! İşte o tepki ve yaşananlar

Yıldız futbolcunun isyanı televizyon ekranına da yansıdı.

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Emre Belözoğlu'dan Caner Erkin'e uyarı! İşte o tepki ve yaşananlar
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