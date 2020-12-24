Emre Belözoğlu'dan Caner Erkin'e uyarı! İşte o tepki ve yaşananlar

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i ağırladı. Zorlu 90 dakikada kazanan 4-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.
Sarı-lacivertli takım, son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından çıktığı kader maçında 3 puanı hanesine yazdırırken, Caner Erkin'in oyundan alındığında verdiği tepki dikkatlerden kaçmadı.
Caner Erkin, maçın 88. dakikasında yerini Papiss Cisse'ye bırakınca teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterip doğruca soyunma odasının yolunu tuttu.
Tecrübeli oyuncu, tribündeki sportif direktör Emre Belözoğlu'nun uyarısıyla geri dönerek karşılaşmanın kalan kısmını körüğün ağzından izledi.
Bu arada Fenerbahçe'nin 28. dakikada soldan geliştirdiği atakta Caner Erkin ortasını yaptı. Ademi'nin ıska geçtiği topa Thiam da yetişemedi.
Sağ arka direkte Sinan Gümüş'ün vuruşunda meşin yuvarlak tribünlere gidince Caner "Kafayı yiyeceğim ya" diye bağırarak tepki gösterdi.
Yıldız futbolcunun isyanı televizyon ekranına da yansıdı.