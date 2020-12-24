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'dan 'in cezasına itiraz!

Son dakika haberleri... Galatasaray Kulübü, tarafından 5 maç ceza verilen için bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'na başvurulacağı belirtildi.

Giriş Tarihi: 24.12.2020 20:21 Son Güncelleme: 24.12.2020 20:38 ABONE OL
Galatasaray'dan Fatih Terim'in cezasına itiraz!

Galatasaray Kulübü, PFDK tarafından 5 maç ceza verilen teknik direktör Fatih Terim için bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Tahkim Kurulu'na başvurulacağı belirtildi.

İşte Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama;

"Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun, teknik direktörümüz Fatih Terim'e verdiği beş maçlık ceza hakkaniyet ölçülerine uygun değildir.

Söz konusu kararın, adil ve kamuoyu vicdanına uygun şekilde verilmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na kulübümüz tarafından gerekli başvuru yapılacaktır.

Türk futbolunun üzerinde çirkin oyunların oynandığı şu günlerde, emsallerine göre verilen beş maçlık ağır cezanın Galatasaray'ı şampiyonluk yürüyüşünden uzaklaştırmak amaçlı yapılan maksatlı ve beyhude bir çalışma olduğu aşikârdır.

Bu cezayla birlikte, Covid-19 karantinası biter bitmez, idmansız şekilde Fatih Karagümrük - Galatasaray maçına verilen hakemin hangi maksatla atandığı açıkça ortaya çıkmıştır.

Camiamız, bu senaryoyu bir yerlerden hatırlamaktadır. Adalet ve hukuk ekseninde mücadelesini sonuna kadar sürdürecek olan camiamız kirli düzeni bozacaktır."

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Galatasaray'dan Fatih Terim'in cezasına itiraz!
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