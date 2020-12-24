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3-1 (MAÇ SONUCU)

'in 14. haftasında , sahasında 'ni konuk etti. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip Gradel, Hakan Arslan ve Yatabare'nin golleriyle 3-1 kazandı. Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 17 yaparken, Gençlerbirliği ise 12 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 24.12.2020 16:00 Son Güncelleme: 24.12.2020 18:07 ABONE OL
Sivasspor 3-1 Gençlerbirliği MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor, Gençlerbirliği'ni ağırladı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki zorlu müsabakadan galip ayrılan taraf 3-1'lik skorla Yiğidolar oldu. Ev sahibine 3 puanı getiren golleri 45. dakikada Gradel, 71'de Hakan Arslan ve 86'da Yatabare kaydetti. Ankara temsilcisinin tek sayısı ise Arda Kızıldağ'dan geldi.

Bu sonucun ardından Sivasspor 13 maç sonunda 17 puana, Gençlerbirliği ise 12 puana çıktı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR...

8. dakikada Candeias, ceza sahası içerisinde Sio'dan kazandığı topu kaleye göndermek istedi. Samassa topa hakim oldu.

14. dakikada Murat'ın pasında ceza sahası içerisindeki Ömürcan topla buluştu. Ömürcan'ın şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

22. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde direkten seken topa Erdoğan voleyi vurdu. Kayode'nin dokunduğu top kalecide kaldı.

36. dakikada Hakan altı pas çizgisi üzerinden topu kaleye göndermek istedi. Kaleci Nordfeldt şık bir kurtarışla golü önledi.

45. dakikada Claudemir'in sağ kanattan verdiği pası değerlendiren Gradel sol köşede topu ağlarla buluşturdu. 1-0

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR...

48. dakikada Ömürcan ceza sahası içerine gönderdiği pasında Sio topu kaleye göndermek istedi, Samassa topu çıkarttı.

58. dakikada Fajr'dan ortasında topla buluşan Gradel kaleyi hedef aldı. Top kaleci Nordfeldt'te kaldı.

65. dakikada Fajr'ın pasında Yatabare topu kaleye göndermek istedi. Top farkla dışarı çıktı.

68. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Nordfeldt topu çıkartmayı başardı.

72. dakikada Fajr'ın köşe vuruşunda hareketlenen Hakan, topu kafası ile ağlarla buluşturdu. 2-0

86. dakikada Grader'in ortasında topla buluşan Yatabare, topu sağ köşeden ağlarla buluşturdu. 3-0

90+1. dakikada Ömürcan'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisindeki Arda topu ağlarla buluşturdu. 3-1

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Sivasspor 3-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU)
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