Trabzonspor derbi için alarmda!

Sezona iyi başlayamayan Trabzonspor'da Eddie Newton sonrası görevi devralan Abdullah Avcı 2'de 2 ile başlamıştı. Bordomavililer, BB Erzurumspor ve Ankaragücü'nü mağlup ettikten sonra Sivasspor ile berabere kalmıştı. 3'te 3 yapma şansını kaybeden bordo-mavililer bu şansı bir kez daha elde etti. Çaykur Rizespor'dan sonra Hatayspor'u da deplasmanda devirerek yelkenlerini iyice şişiren Karadeniz devi gözünü Galatasaray ile oynanacak derbiye çevirdi. Abdullah Avcı ve öğrencilerinin tek isteği Cimbom'u da yenerek galibiyet serilerini 3 maça çıkarmak.



2020'YE GÜZEL VEDA

Bordo-Mavililer, Galatasaray maçıyla birlikte 2020 yılındaki son karşılaşmasına çıkacak. Karadeniz temsilcisi derbi galibiyetiyle hem eski yılı 3 puanla kapatmak, hem de 2021'e moralli girmeyi hedefliyor. Kazanarak zirve ile arasındaki farkı kapatmak isteyen Trabzonspor'da Abdullah Avcı da öğrencilerini ligin iyi futbol oynayan takımlarından Galatasaray'a karşı uyarıyor. Deneyimli çalıştırıcı, Aslan'ın özellikle hücumda tehlikeli bir takım olduğunu belirtirken doğru taktik anlayışıyla onları İstanbul'a puansız yollamayı düşünüyor. Hedef 3 puanı alarak iyice havaya girmek.



HAZIRLIKLAR START ALDI

Karadeniz ekibi hafta sonu G.Saray'ı ağırlayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı. Çaykur Rizespor ve Hatayspor'u mağlup ederek moral bulan bordo- mavililer iki grup halinde çalıştı. İlk gruptakiler rejenerasyon çalışması yaparken, ikinci gruptakiler ise dinamik ısınmanın ardından denge idmanı yaptı. 5'e 2 top kapma çalışması sonrası çift kale maç oynadılar.



HALİL UMUT MELER İSYANI

Süper Lig'de Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmaya Halil Umut Meler'in atanması bordo-mavililerin tepkisini çekti. Fırtına'nın 2019'da Başakşehir'e 4-2 yenildiği maçta düdük çalan Meler yanlış kararlarıyla tepki çekmişti. Resmi siteden "Türkiye'de tiyatro izlettiriliyor" açıklaması yapılmıştı. Meler, Galatasaray'ın 14 maçını yönetti. Aslan 11 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Hiç kaybetmedi. Bordo-mavililer ise 14 maçın 6'sını kazanırken, 4'er defa beraberlik ve yenilgi gördü.