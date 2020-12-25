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en kötü sezonunu geçiriyor

Yeni ismiyle 2014 yılından itibaren ’de mücadele etmeye başlayan Medipol , en kötü sezonunu geçiriyor. Turuncu-lacivertliler, 2014-2015 ve 2020-2021 sezonları arasındaki bölümün ilk 14 haftaları baz alındığında en az galibiyet aldığı, en fazla mağlubiyetle tanıştığı ve en çok gol yediği dönemi yaşıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 14:39 ABONE OL
Başakşehir en kötü sezonunu geçiriyor

Yeni ismiyle 2014 yılından itibaren Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Medipol Başakşehir, en kötü sezonunu geçiriyor. Turuncu-lacivertliler, 2014-2015 ve 2020-2021 sezonları arasındaki bölümün ilk 14 haftaları baz alındığında en az galibiyet aldığı, en fazla mağlubiyetle tanıştığı ve en çok gol yediği dönemi yaşıyor.

Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayarak kulüp tarihinin ilk şampiyonluk kupasını müzesine götüren ve yine ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Başakşehir, 2020-2021 sezonunda adeta kabusu yaşıyor. Şampiyonluğun verdiği moralle yeni sezona başlayan ve kadrosunu da yaptığı takviyelerle güçlendiren turuncu-lacivertlilerde işler beklenildiği gibi gitmedi.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United, Paris Saint-Germain ve Leipzig ile aynı gruba düşen Okan Buruk'un takımı, bu serüveni 3 puanla son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda etti. Hem Devler Ligi hem de Süper Lig'de ter döken ve yoğun bir fikstürün içinde kendini bulan İstanbul ekibi, lige de istediği gibi tutunamadı.

SÜPER LİG'DE EN KÖTÜ SEZONU
Yeni ismiyle 2014'ten itibaren Süper Lig'de yer almaya başlayan Başakşehir, en kötü sezonunu yaşıyor. 2014-2015 ve 2020-2021 sezonları arasındaki bölümün ilk 14 haftaları dikkate alındığında turuncu-lacivertli takım, en az galibiyet aldığı, en fazla mağlubiyetle tanıştığı ve en çok gol yediği dönemin içinde.

2014-2015'in 14 haftasında 6 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi alan M.Başakşehir, 24 puanla 4. sırada yer almıştı. Rakip ağları 17 defa sarsan İstanbul temsilcisinin yediği gol sayısı ise sadece 5.

Ertesi sezon ise söz konusu süreci 8 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi sonucu 26 puanla 5. basamakta geride bırak Abdullah Avcı yönetimindeki Başakşehir, 21 gol atıp, 12 gol yemişti.

2016-2017 sezonunda 9 galibiyet ve 5 beraberlikle 32 puana ulaşıp 1. sırada kendine yer bulan turuncu-lacivertlilerin attığı gol 29, kalesinde gördüğü gol ise 10.

2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında ise 9 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilginin ardından 30 puana ulaşan Başakşehir, her iki sezonun ilk 14 haftasını da zirvede bitirmişti. Turuncu-lacivertli ekip, 2017-2018'de fileleri 25 kez sarsarken, ağlarında da 15 gole engel olamamıştı. 2018-2019'da ise bu sayı atılan gol 19, yenilen de 6 olarak dikkat çekiyor.

Şampiyonluğa ulaştığı geride kalan sezonun söz konusu bölümünde de Medipol Başakşehir'in 7 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgisi bulunuyordu. 26 puanla 4. sırada yer alan turuncu-lacivertliler, 22 atıp, 14 gol yemişti.

İçinde bulunduğumuz sezonda ise bir haftasını BAY geçtiği ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi alan Başakşehir, 15 puan 16. basamakta. Ağlarında gördüğü 22 golle, ligin en fazla gol yiyen üçüncü takımı konumunda bulunan turuncu-lacivertliler, 19 defa ise gol sevinci yaşadı.

5 MAÇ 3 PUANA HASRET OLDUĞU DÖNEM YOK
Süper Lig'de son galibiyetini 8. haftada sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek alan Başakşehir, o maçtan sonra oynadığı 5 karşılaşmada 3 puanla tanışamadı. Beşiktaş, Gaziantep FK ve Fenerbahçe'ye kaybeden İstanbul temsilcisi, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor ile de berabere kaldı.
M.Başakşehir, 2014'ten bu yana ligde hiç 5 hafta üst üste galibiyet hasreti yaşamamıştı. Turuncu-lacivertli ekip, 2018-2019 sezonunda 28, 29, 30 ve 31. haftaları 2 beraberlik, 2 mağlubiyet, 2015-2016'da 19, 20, 21 ve 22. haftayı 4 beraberlik, son olarak da 2014-2015 sezonunun ilk 4 haftasından da 1 puanla ayrılmış ancak takip adan haftalarda 3 puanı hanesine yazdırmayı başarmıştı.

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Başakşehir en kötü sezonunu geçiriyor
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