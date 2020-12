Bu derbiden galip çıkmaz!

Fenerbahçe'nin sahasında Başakşehir'i 4-1 yendiği karşılaşmada Galatasaray'ın hakem kararlarına yönelik imalı paylaşımı yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ile 2 futbolcunun kırmızı kartla oyundan atıldığı karşılaşma sonrası sosyal medyada siyah bir fon paylaşan G.Saray, "Futbolda kapkara gece" mesajını yazdı. F.Bahçe ise, "O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!" şeklinde cevap verdi.



F.BAHÇELİ YÖNETİCİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bunun ardından G.Saray, 2013 sonrası kazanılan kupaları yayınlayarak ezeli rakibine yeni bir göndermede bulundu. F.Bahçeli yönetici Metin Sipahioğlu ise, "Malum kulüp ile aynı noktadayız. 3 Temmuz ve FETÖ kumpası; hangi takımı zirvede iken durdurmuş, hangi takım dipte iken önünün açılmasını sağlamıştır, tablo gayet basit ve nettir. Teşekkür ederiz hatırlatma ve onay için" mesajını yayınladı. Bu atışma olay yaratırken, taraftarlar da konu üzerine yorumlar yaptı.



SABAH YAZARLARI, SOSYAL MEDYADAKİ EZELİ KAPIŞMAYI ŞÖYLE YORUMLADI:



MURAT ÖZBOSTAN



İnsanları kışkırtmayın

Sosyal medyada her gün on binlerce insan birbirlerine hakaret edip ortalığı savaş alanına çeviriyor. Önceki akşam F.Bahçe- Başakşehir maçının ardından yapılan yorumlar da aynı türdendi. Kimse Bahattin Şimşek'in yönetimi için iyi diyemez. Oraya kadar tamam ama kulüp resmi hesaplarının yangına benzin dökmeye ne hakkı var! Bir maç oynanmış, taraflar açıklama yapmış, sonrası ne olacaksa olacak. Zaten zor bir süreçten geçiyoruz. 21 takımlı lig her şeyi daha da zorlaştırdı, sinirler gergin. Pandemiden dolayı psikolojiler altüst olmuş. Yetmezmiş gibi sosyal medyada adeta savaş ilan edip insanları kutuplaştırıyorsunuz. Altı üstü futbol! Zaten liglerin marka değeri sürekli tartışılıyor. Kulüp yöneticileri de "Battık, gelirlerimiz eridi, kaynak lazım" diye feryat ediyor. Durum böyle iken kendi ayağınıza kurşun sıkmak da ne! Lütfen insanları germeyin, bırakın her şey sahada bitsin. Söylenenler orada söylensin. Sosyal medyada nefret tohumları ekmeyin. Sürekli aynı gemideyiz diye konuşuyorsunuz. Kendi taraftar kitlelerinizi kışkırtmayın. İnsanlar artık futbol yüzünden birbirlerinden nefret eder hale geldiler. Bütün kulüplere hakem hataları yapılıyor. Herkes konuşuyor ve suçu hakeme atıyor. Bu işi çözecek olan Merkez Hakem Kurulu'dur. Onlar da görevlerini yerine getirsinler. Daha önümüzde çok maç var. TFF de markasına sahip çıksın.



LEVENT TÜZEMEN



Rövanşa gerek yoktu

Bu kavganın kazananı olmaz. G.Saray Kulübü, keşke F.Bahçe- Başakşehir maçında yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yapmasaydı. Çünkü bütün Türkiye, sahadaki hakem felaketini gördü ve yorumunu yaptı. Herhalde G.Saraylı yöneticiler, 11 Mayıs 2019'da Galatasaray'ın Rize'yi 3-2 yendiği maçtan sonra Sayın Ali Koç'un açıklamalarına yönelik kendilerini açıklama yapmak zorunda görmüşler. O zaman F.Bahçe yarışta yoktu ama Ali Koç, "Türk futbolu açısından endişe verici bir gün geçirdik. Bu malumun ilamıdır. Rize'de yaşananlar sözün bittiği maç olsa gerek. Türk futbolunun içinde yönetimsel anlamda aktörlerin hepsinin temizlenip adaleti, marka değerini sağlayabilecek uzmanlar gelmelidir. Çok merak ediyorum nasıl anlatılacak bu hatalar" yorumunu yapmıştı. G.Saraylı yöneticilerin bu açıklamalara kafayı takıp rövanş almaları gereksizdi.



GÜRCAN BİLGİÇ



G.Saray'ın hesabı şaştı!

Öncelikle maç sonrası Galatasaray Kulübü'nün paylaştığı mesajı hiç onaylamadım. Çok samimiyetsiz ve kaosa yönelik bir hamleydi. Konya maçında golü iptal edilirken 'gık' demeyeceksiniz, bir kırmızı kart pozisyonu üzerinden hakemleri baskı altına almaya çalışacaksınız. Fenerbahçe Kulübü de çok sert cevap vererek savaş meydanına girdi ve bu 'kavga' bitmeyecek. Aslında Galatasaray adına bu mesajı atanlar, birbirine girmiş, teknik direktörünü ve başkanını tartışan Fenerbahçelileri bir araya getirip, yumruk gibi yaptılar. Belden aşağı vurayım derken, üzgün camiayı 'kızgın' hale getirdiler.