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Campanharo: "Hakemler canımızı yakıyor"

Hes Kablo 'un Brezilyalı futbolcusu , "Hakemler, canımızı yakıyor. Ligin altından kurtulmak için çabalamalıyız. Kayserispor'un hakettiği yer burası değil" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 14:25 ABONE OL
Campanharo: Hakemler canımızı yakıyor

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, "Hakemler, canımızı yakıyor. Ligin altından kurtulmak için çabalamalıyız. Kayserispor'un hakettiği yer burası değil" dedi.

Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan Konyaspor maçı sonrasında açıklama yapan Gustavo Campanharo, alınan yenilginin üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi. Konyaspor'u mutlak suretle yenerek 3 puanı almak istediklerini ifade eden Kayserisporlu Gustavo Campanharo, "Hakemlerin yanlış kararları neticesinde maçı kaybettik. Hatalar aleyhimize oluyor. Bunun nasıl çözüleceğini bilmiyorum. Ama biz daha iyi çalışıp saha içinde ve saha dışında bununla mücadele edip üst sıralara çıkmalıyız. Ligin altından kurtulmak için çabalamalıyız. Kayserispor'un hakettiği yer burası değil. Umarım hakem hataları daha çok tekrarlanmaz. Gerçekten çok canımız yanıyor" dedi.

AZİZ BEHİCH: "EMEKLERİMİZ HEBA EDİLMESİN"
Kayseri'de oynadıkları ve 2-1 kaybettikleri Konyaspor maçı sonrasında açıklama yapan Aziz Behich, kazanmak adına ellerinden geleni yaptıklarını ancak sonuca gidemediklerini söyledi.

Aziz Behich, "Konyaspor karşısında kazanmayı çok istedik. Pozisyonlar bulduk. Golü de bulduk. Sonrasında yine pozisyonlarımız vardı. Sadece 1 tane atamadık. Ama şunu söylemek istiyorum ki, hakem hataları yine maçın önüne geçti. Geçen hafta da aynı senaryoyu yaşadık. Emek veriyoruz. Emeklerimiz heba edilmesin. Hakemler daha dikkatli olmalı" açıklaması yaptı.

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Campanharo: "Hakemler canımızı yakıyor"
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