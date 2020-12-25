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'da 2 ayrılık! biletlerini kesti

Son dakika haberleri... 'de son dönemde gösterdiği çıkışla zirveye tırmanan Galatasaray, gözünü transfer dönemine dikti. Sarı kırmızılı takımda , gelecek oyuncuların yanı sıra yolların ayrılmasını istediği futbolcuları da belirledi ve iki ismin biletini kesti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 13:01 Son Güncelleme: 25.12.2020 13:07 ABONE OL
Galatasaray'da 2 ayrılık! Fatih Terim biletlerini kesti

Ligin 15. haftasında cumartesi günü oynayacağı maçını kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da 2 ayrılık! Fatih Terim biletlerini kesti

5 Ocak'ta başlayacak ara dönemi için oyuncu arayışlarını hızlandıran Cimbom, eksik görülen yerlere yapacağı takviyelerle sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmeyi planlıyor.

Galatasaray'da 2 ayrılık! Fatih Terim biletlerini kesti

Yönetim, teknik direktör 'in istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

Galatasaray'da 2 ayrılık! Fatih Terim biletlerini kesti

Avrupa kulüplerinin radarındaki Marcao ve Luyindama'dan birini satmayı planlayan Aslan, sezon başında 'den kiraladığı ancak beklenen performansı veremeyen Etebo ile yollarını ayıracak.

Galatasaray'da 2 ayrılık! Fatih Terim biletlerini kesti

'da Şener Özbayraklı, Jesse Sekidika ve gibi isimlerin durumu belirsizliğini korurken, sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da 2 ayrılık! Fatih Terim biletlerini kesti

TERİM FALCAO VE DIAGNE'Yİ İSTEMİYOR

Takvim'in haberine göre; Teknik Direktörü 'in, yönetimden takımın 2 önemli golcüsü olan Falcao ve Diagne'yi devre arasında gönderilmesini istediği öğrenildi.

Galatasaray'da 2 ayrılık! Fatih Terim biletlerini kesti

Bu gelişmeden sonra yönetimin ara transferde Falcao'yu bonservisiyle, Diagne'yi ise en kötü olasılıkla kiralık olarak göndereceği ortaya çıktı.

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Galatasaray'da 2 ayrılık! Fatih Terim biletlerini kesti
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