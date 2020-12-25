Türkiye Grand Prix’si zirvede

Intercity İstanbul Park'ın 9 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'ye getirdiği Formula 1 yarışı, sezonun en iyisi unvanının sahibi oldu. Intercity'nin başarıyla organize ettiği DHL Turkish Grand Prix, tüm dünyada büyük bir heyecanla takip edilirken,13-15 Kasım'da Intercity İstanbul Park ev sahipliğinde gerçekleşen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14'üncü ayağında, yarışseverler nefesleri kesen pek çok sahneye tanıklık etmiş,