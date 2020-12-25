Türkiye Grand Prix’si zirvede

Formula 1’de yılın en iyi yarışını belirlemek için yapılan ankette DHL Turkish Grand Prix’si birinci seçildi
Giriş Tarihi: 25.12.2020ABONE OL
Intercity İstanbul Park'ın 9 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'ye getirdiği Formula 1 yarışı, sezonun en iyisi unvanının sahibi oldu. Intercity'nin başarıyla organize ettiği DHL Turkish Grand Prix, tüm dünyada büyük bir heyecanla takip edilirken, Formula 1 yönetiminin sosyal medyadayaptığı ankette oyların yüzde 33'ünü alarakzirveye oturdu. 13-15 Kasım'da Intercity İstanbul Park ev sahipliğinde gerçekleşen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14'üncü ayağında, yarışseverler nefesleri kesen pek çok sahneye tanıklık etmiş, Lewis Hamilton,yarışı lider tamamlayarak, 7. dünya şampiyonluğunuilan etmişti.