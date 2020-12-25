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’si zirvede

Formula 1’de yılın en iyi yarışını belirlemek için yapılan ankette Turkish ’si birinci seçildi

Giriş Tarihi: 25.12.2020 ABONE OL
Türkiye Grand Prix’si zirvede
Intercity İstanbul Park'ın 9 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'ye getirdiği Formula 1 yarışı, sezonun en iyisi unvanının sahibi oldu. Intercity'nin başarıyla organize ettiği DHL Turkish Grand Prix, tüm dünyada büyük bir heyecanla takip edilirken, Formula 1 yönetiminin sosyal medyada yaptığı ankette oyların yüzde 33'ünü alarak zirveye oturdu. 13-15 Kasım'da Intercity İstanbul Park ev sahipliğinde gerçekleşen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14'üncü ayağında, yarışseverler nefesleri kesen pek çok sahneye tanıklık etmiş, Lewis Hamilton, yarışı lider tamamlayarak, 7. dünya şampiyonluğunu ilan etmişti.

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