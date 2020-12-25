Yarışta biz de varız!

Sergen Yalçın maçtan sonra ezeli rakiplerine önemli bir hatırlatmada bulunup,“Bu galibiyet bizi yarışmacı takım kimliğine soktu. Ocak ayında 1-2 oyuncu istiyorum” diye konuştu
Giriş Tarihi: 25.12.2020ABONE OL
Galibiyet sonrası konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kazanmamızgerekiyordu çünkü rakiplerimiz dekazandı. Duran toplarda tehlikelibir takımız, kafa vuran 6-7 oyuncumuzvar. Böyle de oldu ve golü attık.Bu galibiyet tabelada bizi yarışmacıkimliğine soktu" ifadesini kullandı.
Larin'in iptal edilen golüne de değinen Yalçın, "Hakem 20 metre ofsayta bayrak kaldırmıyor ama Larin daha kafayı vurmadan Özkahya düdüğü çaldı. Bırak, pozisyonu izle golü ver. Faul varsa VAR versin... Ankaragücü oyuncusu kısa. Bunun faulle ilgisi yok. Türkiye'de VAR sistemi niye var! Hakemin aceleci tavrını anlayamadım" yorumunu yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Devre arasındabir iki oyuncu istiyorum,şartlar uygun olur mu bilmiyorum.Playstation oynar gibi takımkurmuyoruz. Kulübün ekonomisinegöre hareket etmeliyiz."
İSYAN! TERTEMİZ GOLÜMÜZÜ YEDİNİZ
23. dakikada Mensah'ın ortasında Larin kafayla topu ağlarla buluşturdu. Ancak hakem Halis Özkahya faul gerekçesiyle golü vermedi. Sergen Yalçın pozisyondan sonra Özkahya'ya "Faul yok, gol… Mis gibi golümüzü vermedin. Tertemiz golümüzü yediniz. VAR'a niye bakmıyorsun?" diye itiraz etti. Ancak pozisyona çok yakın olan hakem Özkahya, daha top ağlara gitmeden fau l düdüğünü çaldığı için kurallar gereği VAR'a gidilemediği belirtildi.
ANKARAGÜCÜ DE TEPKİ GÖSTERDİ
Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı da maçtan sonra hakemlerin kararlarını eleştirdi. Dalcı şunları söyledi: "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Gol pozisyonunda futbol kurallarıdeğişti de bizim mi haberimizyok. Avantaj veriyor, oyuncu sonra pası verdi, sonra pardon deyip geri alıyor pozisyonu. Nerede el oluyor, nereden kullandırıyor, belli değil. Sonra o top gol oluyor. Biz mi futbolu bilmiyoruz? Buralara dikkat edilmeli. Hakemler saha içerisinde ne oluyor, bitiyor dikkat etmeli."
SAKATLIĞIM BENİ ETKİLEDİ
Sakatlığı sebebiyle 83'üncü dakikada yerini Rıdvan'a bırakan N'Sakala "Durumum kötü değil ama maçın zor olmasından dolayı beni kısıtladı sakatlığım. Kontratağı düşünen ve sahasında bekleyen bir rakibe karşı oynadık. İlk yarıda golü atmak isterdik ama kazandığımız için mutluyum. Çok fazla maç var ve hocamız her oyuncuya ihtiyaç duyacak. Umarım böyle kazanarak devam ederiz" dedi.
DORUKHAN TOKÖZ YİNE KULÜBEDE
Beşiktaş'tahala sözleşme yenilemeyen Dorukhan Toköz, BB Erzurumspor maçından sonra dün de yedek kulübesine çekildi. Bernard Mensah'ın iyi performans sergilemesi üzerine tercihlerinde değişiklik yapmayan teknik ekip, Ganalı oyuncuyu Atiba'nın yanında sahaya sürdü. Karşılaşmanın 73'üncü dakikasında Mensah çıkarken yerini Dorukhan Toköz'e bıraktı.
DEPLASMANDA İLK KEZ KALESİNİ GOLE KAPATTI
Beşiktaş, bu sezon deplasmanda ilk kez gol yemedi. Bu karşılaşmadan önce dış sahada oynadığı 6 maçta da kalesini kapatamayan ve toplam 15 gol yiyen siyah-beyazlılar, Ankaragücü'ne gol şansı tanımadı. Kaleci Ersin kalesine atılan tek isabetli şutu da kurtardı.