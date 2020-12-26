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'tan Josef de açıklaması!

'in 15. haftasında sahasında 'u ağırlayacak 'a 'ın ardından bir kötü haber de de 'dan geldi.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 14:08 Son Güncelleme: 26.12.2020 14:14 ABONE OL
Beşiktaş'tan Josef de Souza açıklaması!

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Sivasspor'u ağırlayacak Beşiktaş'a Vincent Aboubakar'ın ardından bir kötü haber de Brezilyalı Josef de Souza'dan geldi. Beşiktaş, Ankaragücü maçının ardından ağrı hisseden Josef de Souza'nın sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA
Futbol Takımımızın Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçın ardından sol uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) kısmi yırtık tespit edilmiştir. Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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Beşiktaş'tan Josef de Souza açıklaması!
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