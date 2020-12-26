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Diagne'nin son yaptığı 'yok artık' dedirtti!

'da bu sezon Falcao'nun yokluğunda takımın gol yükünü üstlenen Diagne, 'a götürülmedi. Ancak Senegalli golcünün takım Trabzon'dayken yaptığı yok artık dedirtti...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 12:09 Son Güncelleme: 26.12.2020 12:28 ABONE OL
Diagne'nin son yaptığı 'yok artık' dedirtti!

'da saha içinde olduğu kadar saha dışındaki hareketleriyle gündemden düşmeyen son yaptığıyla sabırları taşırdı.

Diagne'nin son yaptığı 'yok artık' dedirtti!

Ligde ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan 'ın Senegalli futbolcusunun eşinin çarşamba günü yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Diagne, prosedürler ve önlemler kapsamında bu durumu sarı kırmızılı kulübe iletti.

Diagne'nin son yaptığı 'yok artık' dedirtti!

Ardından golcü futbolcuya iki test yapıldı ve bu iki testin de sonuçları negatif çıktı. Oyuncunun testlerinin negatif çıkması teknik ekipte sevinç yarattı ancak kulüp yine de tedbir amaçlı olarak 'yi antrenmana çıkarmadı.

Diagne'nin son yaptığı 'yok artık' dedirtti!

Akabinde teknik direktör ve kurmayları, Diagne'nin eşinin ikinci testinin de pozitif çıkması üzerine, sonuçları negatif olsa da yıldız oyuncusu tedbir amaçlı olarak karşılaşmasının kadrosuna almamaya karar verdi.

Diagne'nin son yaptığı 'yok artık' dedirtti!

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Hürriyet'in haberine göre, hem teknik ekip hem de sağlık heyeti, son iki antrenmana çıkarılmayan Diagne'den evde kalmasını ve kendisini izole etmesini istedi. Ancak bu tavsiyeyi dinlemeyen Diagne evde oturmak yerine alışveriş turuna çıktı.

Diagne'nin son yaptığı 'yok artık' dedirtti!

Senegalli yıldız futbolcu önceki gün ünlü bir giyim mağazasına giderek yılbaşı alışverişi yaptı ve bu videoları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Diagne'nin son yaptığı 'yok artık' dedirtti!

FALCAO KADROYA ALINDI!
'ın zorlu karşılaşmasında 'den faydalanamayacak olması nedeniyle ileri uçta görev alacak. Esasen sarı kırmızılı ekipte sakatlığı sona eren da bu maçın kadrosunda yer alacak.

Diagne'nin son yaptığı 'yok artık' dedirtti!

Lakin 61 gündür sahalardan uzak kalan, maç ve antrenman eksikliği bulunan Kolombiyalı yıldız futbolcu büyük olasılıkla bugün yedek soyunacak. 'in bu nedenle ileri uçta, esas mevkii sağ açık olan 'a forma vermesi bekleniyor.

Diagne'nin son yaptığı 'yok artık' dedirtti!

Devre arasında takımdan ayrılması söz konusu olan Falcao ise maçın gidişatına göre hamle oyuncusu olarak kullanılacak.

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Diagne'nin son yaptığı 'yok artık' dedirtti!
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