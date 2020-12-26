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: Maçı bitirebilecek fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik

'in 15. haftasında ile 1-1 berabere kaldı. Maçtan sonra konuşan Göztepe Teknik Direktörü , "Maçı bitirebilecek fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 26.12.2020 19:13 ABONE OL
İlhan Palut: Maçı bitirebilecek fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, özellikle 1-0 öndeyken maçı bitirebilecek fırsatlar yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini bildirdi.

Palut, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, müsabakaya istekli başladıklarını ve golü de bulduklarını söyledi.

Daha sonra Fatih Karagümrük'ün topa daha fazla sahip olmasına rağmen pozisyon bulamadığını kaydeden Palut, "Bizim pozisyonlarımız oldu. Topun arkasında kaldık, topa biraz daha sahip olabilirdik. Maçı bitirebilecek fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. Rakibimiz duran toptan beraberliği yakaladı, daha sonra da maçı forse etmeye çalıştık." dedi.

Palut, takımın performansından memnun olduğunu belirterek, "Çok istediler, çok çalıştılar, maçı kazanacak pozisyonları da ürettiler ama maalesef sonuç anlamında yine istediğimizi alamadık." yorumunda bulundu.

Yurt dışına transferi gündemde olan ve 2 maçtır kadroda yer alaman Guilherme hakkında bir soru üzerine Palut, "Bugün sahaya çıkan herkes elinden gelen mücadeleyi gösterdi. Kötü bir dönem yaşıyoruz ama bu dönemdeki maçların hiçbirinde rakip bize pozisyon olarak üstünlük sağlayamadı. Maçlarda kırılma anları bizim aleyhemize işledi. Guilherme'nin yurt dışına transferi isteği ile bize bir başvurusu var. Guilherme bizim takımdaki oyuncların konsantrasyonunda değil. Bu nedenle teknik anlamda Guilherme'yi kullanmamız mümkün değil. Transfer de yönetimin yönettiği bir süreç, nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." diye konuştu.

Göztepe 1-1 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU

ATILAY CANEL: İKİNCİ YARIDA OYUNUN HAKİMİYETİ BİZDEYDİ

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise deplasman şansızlığını kırmak için geldikleri İzmir'de golü yedikten sonra oyunun üstünlüğünü ele geçirdiklerini söyledi.

Güzel bir maç izlettirdiklerini kaydeden Canel, "İptal edilen golümüz sayılsaydı oyunun şekli daha farklı olurdu diye düşünüyorum. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. İkinci yarıda oyunun hakimiyeti bizdeydi. Rakibimizin de 2 pozisyonu vardı. Ancak 1-1'i bulduktan sonra 2 ve 3'üncü golü bulma şansımız vardı. Önümüzdeki maçlarda deplasman şanssızlığımızı kırıp, kendi sahamızda olduğu gibi galibiyetler almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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İlhan Palut: Maçı bitirebilecek fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik
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