Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İşte Fatih Terim'in savunması! 5 maç ceza almıştı

İşte 'in savunması! 5 maç ceza almıştı

'in 13. haftasında deplasmanda 'ün konuğu olmuştu. Aslan sahadan 2-1 mağlup ayrılırken de maç içinde kırmızı kart görmüştü. Tecrübeli teknik adama 5 maç ceza gelirken, Terim'in yapacağı savunma da belli oldu.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 09:46 Son Güncelleme: 26.12.2020 10:08 ABONE OL
İşte Fatih Terim'in savunması! 5 maç ceza almıştı

'dan 5 maç ceza alan gelecek hafta Tahkim'e duruşmalı savunma verecek.

İşte Fatih Terim'in savunması! 5 maç ceza almıştı

Tecrübeli hocanın sadece, maç sonrası sahaya girdiği için verilen 2 maçlık cezaya itiraz edeceği öğrenildi.

İşte Fatih Terim'in savunması! 5 maç ceza almıştı

SAĞLIĞI İÇİN BÜYÜK BİR RİSK
Takvim Gazetesi'nin haberin göre; Terim tribündeki 100'e yakın Covid-19 testi yaptırmamış kişinin arasından geçmenin sağlığı açısından riskli olacağı için saha kenarına inerek soyunma odasına gittiğini söyleyecek.

İşte Fatih Terim'in savunması! 5 maç ceza almıştı

ANTİKOR ÜRETME SÜRESİ BİTTİ
67 yaşındaki teknik adam ayrıca antikor üretme süresinin bittiğine dair doktor raporunu da 'na sunacak.

İşte Fatih Terim'in savunması! 5 maç ceza almıştı

Terim 5 maçlık cezasının 3 maça inmesini kuruldan talep edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dr. Ümit Aktaş açıkladı! Corona virüsten korunmak için her gün bu besini tüketin!
2020 Açık lise AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi! MEB ile AÖL sınavları ne zaman, online mi olacak?
Son dakika haberler... Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2021 TÜİK Asgari ücret Ocak zammı için önerisini açıkladı!
Son dakika: Sabiha Gökçen'e iniş yapan Pegasus uçağının düşmesi ile ilgili kritik rapor tamamlandı: Kusurlu bulundular
Son Dakika: Yeşilçam'ın en güzel kötü kadını Lale Belkıs'tan yıllar sonra gelen itiraf! Lale Belkıs "10 kere kürtaj oldum" demişti ama...
Oyuncu Arda Öziri genç yaşta hayata veda etmişti... Ölen arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısı ile evlenen oyuncu Balamir Emrem tepki çekti! Balamir Emrem'e 'Arda Öziri ile olan fotoğraflarını sil' yorumu...
BİM 29-30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu tam listesi burada! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu!
Cevizi suda 1 gece bekletip içerseniz o hastalığın dermenı oluyor! İşte süper besin cevizin faydaları...
SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye Ocak zammı müjdesi geldi! En düşük ve en yüksek SSK, BAĞKUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika haberi: İstanbul'daki baraj doluluk oranlarına flaş öneri! 'Daha önce de denendi ve başarılı oldu' dedi!
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte Fatih Terim'in savunması! 5 maç ceza almıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA