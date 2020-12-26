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Muslera gecikiyor

'da geçen sezonun 27. haftasında, 'da oynanan mücadelesinde ayağı kırılan 'nın, ocak ayında sahalara dönmesi bekleniyordu

Giriş Tarihi: 26.12.2020 ABONE OL
Muslera gecikiyor
Galatasaray'da geçen sezonun 27. haftasında, 14 Haziran'da oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde ayağı kırılan Fernando Muslera'nın, ocak ayında sahalara dönmesi bekleniyordu. Fakat geçtiğimiz pazartesi günü, sarı-kırmızılı kulüpten Uruguaylı kaleci için bir açıklama yapıldı ve "Oyuncumuzun pubis bölgesindeki osteitis pubise bağlı ağrıları nedeniyle bu bölgeye özel tedavisine başlanmıştır" denildi. Bunun sebebinin de bir an önce sahalara dönmek için sıkı çalışan Muslera'nın kendine aşırı yüklenmesi olduğu belirtildi. Tecrübeli file bekçisinin dönüşünün şubat ayına sarkacağı iddia edildi.

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Muslera gecikiyor
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