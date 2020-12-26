Oğulcan Çağlayan: Umarım bu birçoğunun ilki olur

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Trabzonspor karşılaşmasında Galatasaray'daki ilk golünü atan 24 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan, "Böyle anların hayalini kurarsınız, çalışırsınız, çok istersiniz, onun için yaşarsınız. Galatasaray'daki ilk golümü attığım için çok mutluyum. Umarım bu, gelecekteki birçoğunun ilki olur" dedi.

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı. Maçın ardından sosyal medya hesabından bu sevincini paylaşan 24 yaşındaki yaşındaki futbolcu, "Böyle anların hayalini kurarsınız, çalışırsınız, çok istersiniz, onun için yaşarsınız... Galatasaray'daki ilk golümü attığım için çok mutluyum. Umarım bu, gelecekteki birçoğunun ilki olur. Herkese çok teşekkürler!" ifadelerini kullandı.

