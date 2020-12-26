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: Umarım bu birçoğunun ilki olur

'in 15. haftasında , deplasmanda 'u 2-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karşılaşmada Sarı-kırmızlıların ilk golünü atan 24 yaşındaki futbolcu , "Umarım bu, gelecekteki birçoğunun ilki olur" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 26.12.2020 23:05 ABONE OL
Oğulcan Çağlayan: Umarım bu birçoğunun ilki olur

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Trabzonspor karşılaşmasında Galatasaray'daki ilk golünü atan 24 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan, "Böyle anların hayalini kurarsınız, çalışırsınız, çok istersiniz, onun için yaşarsınız. Galatasaray'daki ilk golümü attığım için çok mutluyum. Umarım bu, gelecekteki birçoğunun ilki olur" dedi.

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı. Maçın ardından sosyal medya hesabından bu sevincini paylaşan 24 yaşındaki yaşındaki futbolcu, "Böyle anların hayalini kurarsınız, çalışırsınız, çok istersiniz, onun için yaşarsınız... Galatasaray'daki ilk golümü attığım için çok mutluyum. Umarım bu, gelecekteki birçoğunun ilki olur. Herkese çok teşekkürler!" ifadelerini kullandı.

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Oğulcan Çağlayan: Umarım bu birçoğunun ilki olur
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