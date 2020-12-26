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futbolcu Rodrygo'nun sakatlığı ciddi

() takımlarından , Brezilyalı kanat oyuncusu Rodrygo'nun sağ diz ardı kirişinden sakatlandığını açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 26.12.2020 11:16 ABONE OL
Real Madridli futbolcu Rodrygo'nun sakatlığı ciddi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, Brezilyalı kanat oyuncusu Rodrygo'nun sağ diz ardı kirişinden sakatlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Granada'yı 2-0 yendikleri La Liga maçının 35. dakikasında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalan Rodrygo'nun, sağ biseps femoris kasında zorlanma tespit edildi.

19 yaşındaki Brezilyalı milli futbolcunun sahalara dönüş tarihine ilişkin bilgi verilmedi. Fakat İspanyol basını, bu tip sakatlıkların iyileşme sürecinin 3 ayı bulabildiğini hatırlattı.

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Real Madridli futbolcu Rodrygo'nun sakatlığı ciddi
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