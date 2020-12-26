Trabzonspor - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Suat Arslanbooğa oldu!

Süper Lig'in 15. haftasında futbolseverleri dev bir mücadele bekliyor. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Bu kritik maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), mücadelede görev alacak Video Asistan Hakem'i (VAR) duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR koltuğunda Suat Arslanboğa oturacak.

Hakem Arslanboğa, bugüne kadar ev sahibi Trabzonspor'un 13 maçını yönetti. Trabzonspor bu maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik 1 de yenilgi aldı.



Galatasaray ise Arslanboğa'nın düdük çaldığı 14 maçta 11 galibiyet 3 beraberliğe imza attı. 42 yaşındaki hakem bu sezon ise iki takımdan sadece Trabzonspor'un bir maçında görev aldı. Trabzonspor'un Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor'u ağırladığı mücadele 1-1 sona erdi.