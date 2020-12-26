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'dan itirafı! " maçında..."

'de görev yaptığı dönem takımı Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale taşıyan , ile ilgiili flaş bir itirafta bulundu. Brezilyalı teknik adam 'e verdiği röportajda, Alex ile Nescastle United maçından önce konuştuklarını aktardı...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 10:27 Son Güncelleme: 26.12.2020 10:50 ABONE OL
Zico'dan Alex itirafı! Newcastle maçında...

Bir dönem 'yi çalıştıran , o dönemki oyuncusu ve Fenerbahçe efsanesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Zico'dan Alex itirafı! Newcastle maçında...

, 'den vatandaşı de 'dan istediği tek şeyi de açıkladı.

Zico'dan Alex itirafı! Newcastle maçında...

"İŞİNİ YAPAN FUTBOLCUDAN FAZLASI OLMALIYDI"

'ya konuşan ; "'le ilgili hatırladığım en net şey, 'de ile oynadığımız Kupası maçı öncesinde konuştuklarımızdır.

Zico'dan Alex itirafı! Newcastle maçında...

Ondan konuşmasını ve takım için kendisinin önemini anlatmasını istedim. Ayrıca sadece işini yapan bir futbolcu olmasına gerek olmadığını söyledim. Yetenekleri ve kalitesiyle herkes ona inanırdı." ifadelerini kullandı.

Zico'dan Alex itirafı! Newcastle maçında...

'ten tek talebini de açıklayan Brezilyalı efsane futbolcu ve teknik direktör; "'ye ilk geldiğimde, onu 'dan zaten tanıyordum. Alex'e maçların karar vericisi olmasını söyledim.

Zico'dan Alex itirafı! Newcastle maçında...

Ona, 'Bırak diğerleri koşsun, senin gereksiz koşmanı istemiyorum. Senin kaleden uzak kalmanı istemiyorum.' dedim." İfadelerini kullandı.

Zico'dan Alex itirafı! Newcastle maçında...

efsanesi de , 2021 yılından itibaren antrenörlük kariyerine başlamayı planlıyor.

Zico'dan Alex itirafı! Newcastle maçında...

Uzun vadede teknik direktörlüğü de 'in unvanlarından birisi olabilir.

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Zico'dan Alex itirafı! "Newcastle maçında..."
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