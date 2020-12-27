Denizlispor 1-2 MKE Ankaragücü (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'in 15. haftasında Denizlispor ile Ankaragücü kozlarını paylaştı.
Düşme hattında yer alan iki ekibin mücadelesinde gülen taraf Başkent ekibi oldu. Ankaragücü'ne kritik 3 puanı getiren goller 21'de Atakan Çankaya ve 45'te Lukasik'ten geldi.
Recep Niyaz'in 80. dakikada attığı gol Denizlispor için yeterli olmadı.
Bu sonucun ardından Ankaragücü 12 puana yükselirken, Denizlispor ise 12 puanda kaldı.
İLK YARIDAN DAKİKALAR...
19. dakikada MKE Ankaragücü'nden Kitsiou'nun ceza sahasından çektiği şutta top üstten auta gitti.
21. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Endri Çekiçi'nin kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Atakan Rıdvan Çankaya, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
45. dakikada MKE Ankaragücü farkı ikiye çıkardı. Kitsiou'nun pasında topla buluşan Lukasik, takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.
Müsabakanın ilk yarısını MKE Ankaragücü 2-0 önde tamamladı.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR...
58. dakikada Varela ile köşe vuruşu kullanan yeşil siyahlılarda ceza sahasında Rodallega'nın kafa vuruşu, rakip savunmadan döndü.
73. dakikada Lopes'in sağ korner direğine yakın bir noktadan kaleye çektiği şutta kaleci Friedrich, topu eliyle çeldi.
77. dakikada Endri Çekiçi'nin kullandığı köşe vuruşunda Voca'nın topa kafa ile müdahalesinde top auta gitti.
80. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 1'e indirdi. Mesanovic'in sağ kanattan ortasında Recep Niyaz, ceza sahasında sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 1-2.
90+4. dakikada Leismann'ın ortasında Lopez'den seken topu Mustafa Yumlu, sol çaprazda yakın mesafeden auta attı.
90+5. dakikada ceza sahası dışından Recep Niyaz'ın vuruşunda, top auta çıktı.
Karşılaşma MKE Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.