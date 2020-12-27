Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Denizlispor 1-2 MKE Ankaragücü (MAÇ SONUCU)

Denizlispor 1-2 (MAÇ SONUCU)

'in 15. haftasında Denizlispor, sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Düşme potasındaki iki takımın mücadelesinden galip ayrılan taraf Ankara temsilcisi oldu. Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren goller ve Lukasik'ten geldi.

Giriş Tarihi: 27.12.2020 16:00 Son Güncelleme: 27.12.2020 18:13 ABONE OL
Denizlispor 1-2 MKE Ankaragücü MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 15. haftasında Denizlispor ile Ankaragücü kozlarını paylaştı.

Düşme hattında yer alan iki ekibin mücadelesinde gülen taraf Başkent ekibi oldu. Ankaragücü'ne kritik 3 puanı getiren goller 21'de Atakan Çankaya ve 45'te Lukasik'ten geldi.

Recep Niyaz'in 80. dakikada attığı gol Denizlispor için yeterli olmadı.

Bu sonucun ardından Ankaragücü 12 puana yükselirken, Denizlispor ise 12 puanda kaldı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR...

19. dakikada MKE Ankaragücü'nden Kitsiou'nun ceza sahasından çektiği şutta top üstten auta gitti.

21. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Endri Çekiçi'nin kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Atakan Rıdvan Çankaya, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

45. dakikada MKE Ankaragücü farkı ikiye çıkardı. Kitsiou'nun pasında topla buluşan Lukasik, takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.

Müsabakanın ilk yarısını MKE Ankaragücü 2-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR...

58. dakikada Varela ile köşe vuruşu kullanan yeşil siyahlılarda ceza sahasında Rodallega'nın kafa vuruşu, rakip savunmadan döndü.

73. dakikada Lopes'in sağ korner direğine yakın bir noktadan kaleye çektiği şutta kaleci Friedrich, topu eliyle çeldi.

77. dakikada Endri Çekiçi'nin kullandığı köşe vuruşunda Voca'nın topa kafa ile müdahalesinde top auta gitti.

80. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 1'e indirdi. Mesanovic'in sağ kanattan ortasında Recep Niyaz, ceza sahasında sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 1-2.

90+4. dakikada Leismann'ın ortasında Lopez'den seken topu Mustafa Yumlu, sol çaprazda yakın mesafeden auta attı.

90+5. dakikada ceza sahası dışından Recep Niyaz'ın vuruşunda, top auta çıktı.

Karşılaşma MKE Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Bakan Koca duyurdu: Onlar biontech aşısı olmayacak...
Son dakika... Emekli Ocak zammı oranı belli oluyor! 2021 Emekli ve memur Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA| Aman dikkat! Meteoroloji, İstanbul dahil 13 ili sarı kodla uyardı...
Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu! BİM 29-30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu tam listesi burada!
SON DAKİKA HABER | Elazığ'da 5.3 şiddetinde deprem! Elazığ depreminin ardından açıklama geldi!
GÖZLER O TOPLANTIDA! Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberi: 2021 Ocak asgari ücret zammı ne kadar, kaç para olacak?
Son Dakika Haber: İçişleri Bakanlığı yılbaşı genelgesi yayınlandı! Yılbaşında sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak?
Dr. Ümit Aktaş açıkladı! Corona virüsten korunmak için her gün bu besini tüketin!
SON DAKİKA: 2021 Asgari ücret zammı ile ilgili FLAŞ açıklama! Yeni Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret ne kadar olacak?
Bursa’dan gelen son dakika haberi heyecanlandırdı: Tesadüfen bulundu! Yüzyılın keşfi olarak adlandırılıyor
Patara’nın ruhu müziğin büyüleyici tınılarıyla yeniden canlanacak
Patara’nın ruhu müziğin büyüleyici tınılarıyla yeniden canlanacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizlispor 1-2 MKE Ankaragücü (MAÇ SONUCU)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA