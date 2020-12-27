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'ye stoper transferinde kötü haber! ...

Son dakika haberleri... Sezon başında stopere Tisserand ve Lemos takvyelerini yapan Fenerbahçe'de bu iki isim bekleneni veremedi. Defans problemleri nedeniyle yenen goller dikkat çekerken, sarı lacivertli takım transfer için düğmeye bastı. Ancak Kanarya'ya kötü haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.12.2020 12:46 Son Güncelleme: 27.12.2020 12:50 ABONE OL
Fenerbahçe'ye stoper transferinde kötü haber! Stefan Radu...

'de bu sezon özellikle iç sahada istikrarsız bir performansa imza atan , gözünü ocak ayı dönemine çevirdi.

Fenerbahçe'ye stoper transferinde kötü haber! Stefan Radu...

Yaşadığı sürpriz mağlubiyetlerin ardından defans hattı sıkça eleştirilen sarı-lacivertli takımın, bu mevkiye takviye yapmak için harekete geçtiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'ye stoper transferinde kötü haber! Stefan Radu...

'nin gündemine aldığı o ismi ise İtalyan basını duyurdu. İşte tüm detaylar...

Patara’nın ruhu müziğin büyüleyici tınılarıyla yeniden canlanacak
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Fenerbahçe'ye stoper transferinde kötü haber! Stefan Radu...

La Lazio Siamo Noi adlı sitede yer alan özel habere göre daha önce Vedat Muriqi için etkileşimde bulunan Lazio ve bu kez Rumen savunmacı için rolleri değişti.

Fenerbahçe'ye stoper transferinde kötü haber! Stefan Radu...

Sarı-lacivertli takımın, kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli defans oyuncusunu ocak ayında etmek istediği ifade edildi.

Fenerbahçe'ye stoper transferinde kötü haber! Stefan Radu...

Buna karşın, teknik direktör Simone Inzaghi'nin en güvendiği isimlerden olan Radu'yu bırakmak istemediği kaydedildi.

Patara’nın ruhu müziğin büyüleyici tınılarıyla yeniden canlanacak
Patara’nın ruhu müziğin büyüleyici tınılarıyla yeniden canlanacak
Fenerbahçe'ye stoper transferinde kötü haber! Stefan Radu...

Fotomaç'ın derlediği habere göre Lazio ile henüz sözleşme yenileme görüşmelerine başlamayan Rumen futbolcunun, yine de Roma'da yaşamaktan mutlu olduğu ve kulüpte en çok forma giyen oyuncu unvanını almak için kalmayı hedeflediği belirtiliyor.

Fenerbahçe'ye stoper transferinde kötü haber! Stefan Radu...

Haberde 'nin devre arasından ziyade sezon sonunda Lazio ile tekrar görüşmesi durumunda transferin farklı bir senaryo ile sonuçlanabileceği de bildirildi.

Fenerbahçe'ye stoper transferinde kötü haber! Stefan Radu...

34 yaşındaki , 2008 yılından bu yana aralıksız Lazio forması giyiyor. Defansın merkezinde oynayan başarılı futbolcu, şu ana kadar kulüp formasıyla toplam 391 karşılaşmada mücadele etti.

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Fenerbahçe'ye stoper transferinde kötü haber! Stefan Radu...
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