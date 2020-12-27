Fenerbahçe'ye stoper transferinde kötü haber! Stefan Radu...

Fotomaç'ın derlediği habere göre Lazio ile henüz sözleşme yenileme görüşmelerine başlamayan Rumen futbolcunun, yine de Roma'da yaşamaktan mutlu olduğu ve kulüpte en çok forma giyen oyuncu unvanını almak için kalmayı hedeflediği belirtiliyor.