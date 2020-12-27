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’nin iptal talebi reddedildi

Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor Kulübü'nün yapmış olduğu, Aaron Lennon'un Konyaspor maçında gördüğü 2. sarı karttan kırmızı kartın cezai uygulamalarının kaldırılması talebini reddetti. PFDK'dan yapılan açıklamada, "Bu hüküm ile kurulumuza sadece şahısta hata halini düzeltme yetkisi tanınmıştır. Diğer hallerde hakem kararları bağlayıcıdır" denildi. Bilindiği üzere PFDK, Başakşehir'in F.Bahçe maçında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Rafael için yaptığı itirazı kabul etmiş ve oyuncunun cezası kaldırılmıştı.

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Kayseri’nin iptal talebi reddedildi
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