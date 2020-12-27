Kayseri’nin iptal talebi reddedildi

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor Kulübü'nün yapmış olduğu, Aaron Lennon'un Konyaspor maçında gördüğü 2. sarı karttan kırmızı kartın cezai uygulamalarının kaldırılması talebini reddetti. PFDK'dan yapılan açıklamada,denildi. Bilindiği üzere PFDK, Başakşehir'in F.Bahçe maçında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Rafael için yaptığı itirazı kabul etmiş ve oyuncunun cezası kaldırılmıştı.