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Bakkal hesabı tuttu!

BB Erzurumspor, yönetimindeki ilk sınavında Yeni ’yı 3-1 yendi. Dadaşlar 11 maç sonra kazandı

Giriş Tarihi: 28.12.2020 ABONE OL
Bakkal hesabı tuttu!
Ligde zor günler geçiren ve hafta içinde takımın başına teknik direktör Mesut Bakkal'ı getiren BB Erzurumspor, yeni hocasıyla çıktığı ilk maçta deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Konuk ekip 44'te Gomes ile öne geçerken Malatya 62'de Acquah ile eşitliği yakaladı. Sonrasında kontrolü eline alan Erzurum, 67'de Donald ve 71'de Obertan ile galibiyete koştu. Dadaşlar, 11 maç sonra 3 puan kazanmanın coşkusunu yaşadı. Yeni Malatya'nın ise 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

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