Bakkal hesabı tuttu!

BB Erzurumspor, Mesut Bakkal yönetimindeki ilk sınavında Yeni Malatya’yı 3-1 yendi. Dadaşlar 11 maç sonra kazandı
Giriş Tarihi: 28.12.2020ABONE OL
Ligde zor günler geçiren ve hafta içinde takımın başına teknik direktör Mesut Bakkal'ı getiren BB Erzurumspor, yeni hocasıyla çıktığı ilk maçta deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Konuk ekip 44'te Gomes ile önegeçerken Malatya 62'de Acquah ile eşitliğiyakaladı. Sonrasında kontrolü elinealan Erzurum, 67'de Donald ve 71'deObertan ile galibiyete koştu. Dadaşlar, 11 maç sonra 3 puan kazanmanın coşkusunu yaşadı. Yeni Malatya'nın ise 6 maçlıkyenilmezlik serisi sona erdi.