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'nın Arjantinli yıldızı 'den cevabı!

Son dakika haberi: ile çalkantılı bir yaz geçiren ve ayrılığın eşiğine gelen 'nin Katalan ekibi ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Ara döneminde 'dan olmayan takımlar ile transfer görüşmesi yapabilecek olan Messi, İspanya'da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda ve 'e transfer ihtimali hakkında sorulan sorulara da cevap verdi. İşte Messi'nin sözleri...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 16:39 ABONE OL
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'den Real Madrid cevabı!

'nın takımında forma giyen Arjantinli futbolcu , "Geleceğime ilişkin aklımda net hiçbir şey yok, sezonun bitmesini bekleyeceğim." dedi. İspanya'nın La Sexta televizyonunda yayımlanan bir programa özel röportaj veren Messi, kulüpten ayrılma talebi sonrası yaşanan tartışmalara ve geleceğine ilişkin soruları yanıtladı.

Ağustos ayında avukatı aracılığıyla kulübe faks göndererek ayrılmak istediği dönem için "Tüm olanlardan sonra yazı gerçekten çok kötü geçirdim." diyen Messi, her şeye rağmen geçmişe dönme olasılığı olsa o faksı yine göndereceğini ifade etti.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'den Real Madrid cevabı!

Messi, 'dan ayrılma talebiyle ilgili yaşananlardan dolayı eski kulüp başkanı 'yu bir kez daha sorumlu göstererek, "Takımdan ayrılmak ve bunu iyi bir şekilde yapmak istiyordum. Başkan beni birçok kez aldattı. Beni kötü duruma düşürmek ve filmin kötü karakterli oyuncusu yapmak için basına bazı şeyler sızdırmaya başladı. Ama yaşananlar yaşandı ve bitti." şeklinde konuştu.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'den Real Madrid cevabı!

'da bir dönemin kapandığını ve ayrılma talebinin arkasında bunun olduğunu birçok kez vurgulayan Messi, "Yeni takım başlangıçta bana zor geldi. Olmak istediğim yerde değildim, takımdaki yeni isimlere uyum sağlamakta zorlandım. Etrafımda tanıdık çok az kişi kaldı. Dışarıdan çok fazla kişi geldi, evdekiler gitti. Farklı kültürlerdeniz, farklıyız ve bu takım içinde birliği daha da zorlaştırıyor. Ama yavaş yavaş bunu sağlamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecekte veya 'de forma giyme olasılığını "imkansız" olarak gören Arjantinli futbolcu, İspanyol gazetecinin seçmesini istediği Paris () ve () biletlerini de "Sizde kalsın" diyerek geri çevirdi.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'den Real Madrid cevabı!

Messi, "Barcelona'dan gidip gitmeyeceğimi bilmiyorum. Ama en iyi şekilde ayrılmak hoşuma gider. Ve bu geçici bir şey olur. Barcelona'ya, şehire bir gün dönmek, bu kulüpte çalışmak hoşuma gider. Ben gidersem hiçbir şey olmaz. Barcelona, elbette ben dahil herhangi bir futbolcudan çok daha büyük. İnşallah gelecek yeni başkan yeniden önemli kupalar kazandırmak için kulübü ayağa kaldırır." şeklinde konuştu.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'den Real Madrid cevabı!

'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 33 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerini sonlandırdıktan sonra futbolun içinde kalmak istediğini ancak kendisini teknik direktör olarak hiçbir zaman görmediğinden sportif direktörlük yapmayı tercih ettiğini kaydetti.

Messi ayrıca, "ABD'de yaşamayı, o ligin ve hayatın tadını çıkarma tecrübesini denemek istediğimi hep söyledim. Ama bu olur olmaz bilmiyorum." diye konuştu.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'den Real Madrid cevabı!

"Arjantin'den fazla Barcelona'da yaşadım. Kulüp ve şehir ile çocukluktan gelen bir sevgi hikayem var." diyen Messi, "Profesyonel yaşantım nasıl biterse bitsin, bu olay burada yaşadığım tüm kariyerimi lekelememeli. 16 yıl bir kulüpte kalmak ve her şeyin iyi gitmesi hiçte kolay değil. Hayatta kötü ve çok kötü dönemler olabilir ama hepsi aşılır. Benim finalim nasıl olacak göreceğiz." açıklamasında bulundu.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'den Real Madrid cevabı!

Diğer yandan 21 Ocak'ta kulüp bakanlığı seçimine gidecek 'nın, İspanyol basınında da iddia edildiği gibi kurumsal bir krizde olduğunu kabul eden Messi, "Kulüp gerçekten kötü bir dönemden geçiyor, olduğumuz (kupaların kazanıldığı) yere geri dönmek zor olacak." dedi.

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Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'den Real Madrid cevabı!
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