Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'den Real Madrid cevabı!

Barcelona'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 33 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerini sonlandırdıktan sonra futbolun içinde kalmak istediğini ancak kendisini teknik direktör olarak hiçbir zaman görmediğinden sportif direktörlük yapmayı tercih ettiğini kaydetti.

Messi ayrıca, "ABD'de yaşamayı, o ligin ve hayatın tadını çıkarma tecrübesini denemek istediğimi hep söyledim. Ama bu olur olmaz bilmiyorum." diye konuştu.