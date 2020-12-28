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Başakşehır ağır yaralı

Turuncu-lacivertliler 42. dakikada 10 kişi kalan ’yı deviremedi. Galibiyet hasretini 6 maça çıkarırken, ’i de kaybetti

Giriş Tarihi: 28.12.2020 ABONE OL
Başakşehır ağır yaralı
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, evinde Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak kazanamama serisini 6 maça çıkardı. 27'de Chadli'nin golüyle öne geçen turuncu-lacivertlilere cevap 36'da Yusuf Erdoğan'dan geldi: 1-1. 42'de Kasımpaşa'da Aytaç, Mahmut'a yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. 72 ve 75'te iki topu direğe takılan Başakşehir, 10 kişilik rakibine karşı yakaladığı fırsatları bir türlü değerlendiremedi. 85'te de Hodzic'in müthiş golüne engel olamadı. 90+2'de ise sahneye Visca çıktı ve 1 puanı kurtardı.

SKRTEL ŞOKU!
Başakşehir'de Martin Skrtel, talihsiz bir sakatlık yaşadı. 49. dakikada koşu yaparken çime takılıp düşerek acı içinde yerde kalan 36 yaşındaki oyuncunun sol ayak aşil tendonunun koptuğu ve sezonu kapattığı belirtildi.

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Başakşehır ağır yaralı
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