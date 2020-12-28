Başakşehır ağır yaralı

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, evinde Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak kazanamama serisini 6 maça çıkardı. 27'de Chadli'nin golüyle öne geçen turuncu-lacivertlilere cevap 36'da Yusuf Erdoğan'dan geldi: 1-1.72 ve 75'te iki topu direğe takılan Başakşehir, 10 kişilik rakibine karşı yakaladığı fırsatları bir türlü değerlendiremedi.90+2'de ise sahneye Visca çıktı ve 1 puanı kurtardı.Başakşehir'de Martin Skrtel, talihsiz bir sakatlık yaşadı. 49. dakikada koşu yaparken çime takılıp düşerek acı içinde yerde kalan 36 yaşındaki oyuncunun sol ayak aşil tendonunun koptuğu ve sezonu kapattığı belirtildi.