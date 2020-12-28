Başakşehır ağır yaralı

Turuncu-lacivertliler 42. dakikada 10 kişi kalan Kasımpaşa’yı deviremedi. Galibiyet hasretini 6 maça çıkarırken, Martin Skrtel’i de kaybetti
Giriş Tarihi: 28.12.2020ABONE OL
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, evinde Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak kazanamama serisini 6 maça çıkardı. 27'de Chadli'nin golüyle öne geçen turuncu-lacivertlilere cevap 36'da Yusuf Erdoğan'dan geldi: 1-1. 42'de Kasımpaşa'daAytaç, Mahmut'a yaptığı faulsonrası ikinci sarıdan kırmızıkartla oyundan atıldı. 72 ve 75'te iki topu direğe takılan Başakşehir, 10 kişilik rakibine karşı yakaladığı fırsatları bir türlü değerlendiremedi. 85'te deHodzic'in müthiş golüne engelolamadı. 90+2'de ise sahneye Visca çıktı ve 1 puanı kurtardı.
SKRTEL ŞOKU!
Başakşehir'de Martin Skrtel, talihsiz bir sakatlık yaşadı. 49. dakikada koşu yaparken çime takılıp düşerek acı içinde yerde kalan 36 yaşındaki oyuncunun sol ayak aşil tendonunun koptuğu ve sezonu kapattığı belirtildi.