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'den şampiyonluk sözleri! dönüşü...

'in 15. haftasında 'a konuk olan , deplasmanda ve 'ın golleriyle 2-0 kazandı. Bu sonucun ardından zirveye yerleşen sarı-kırmızılılar, 5 maçlık cezası nedeniyle kulübede olamayan 'den yoksun çıktığı ikinci mücadeleden de 3 puanla ayrıldı. Deneyimli hoca, galibiyeti sonrası dönüş yolculuğunda oyuncularıyla bir görüşme yaptı. Futbolcularını tek tek tebrik eden Terim, "Önemli olan sezon sonunda zirvede olmak" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 14:38 Son Güncelleme: 28.12.2020 14:51 ABONE OL
Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri! Trabzon dönüşü...

'in 15. haftasında 'u 2-0 yenen , 'un 'e yenilmesiyle liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılı takıma 3 puanı getiren goller ise ve 'dan geldi. Son 9 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alarak müthiş bir seri yakalayan sarı-kırmızılılar, haftayı zirvede kapattı. Galatasaray Teknik Direktörü , deplasman dönüşü takıma seslendi ve şampiyonluk hedefini yineledi.

Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri! Trabzon dönüşü...

'un 'e yenilmesiyle bu sezon ilk defa bir haftayı lider kapatan , son dönemde yaşanan sakalık, hastalık gibi sebeplerle birçok maçında kadro bile kurmakta zorlanmıştı oysa.

Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri! Trabzon dönüşü...

Ancak bu olumsuzluklara rağmen çok iyi bir performans gösteren sarı kırmızılılar yıldız oyuncularından mahrumçıktığı karşılaşmalarda topladıkları puanlarla zirveye çıkmayı başardı.

Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri! Trabzon dönüşü...

Karagümrük mağlubiyeti sonrası sarı kırmızılı oyuncular kendi aralarında bir toplantı yapıp kötü sonucun sorumluluğunu üstlerine almışlardı.

Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri! Trabzon dönüşü...

"ÖNEMLİ OLAN SEZON SONUNDA ZİRVEDE OLMAK"

Son iki maçına kenarda olmadan çıkan Cimbom'u kamçılayan olay da aslında tecrübeli hocanın aldığı ceza oldu.

Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri! Trabzon dönüşü...

Tabloyu değiştirmek için kenetlenen oyuncular önce ardından da galibiyetlerini Terim'e armağan etti.

Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri! Trabzon dönüşü...

dönüşünde oyuncularını tek tek tebrik eden Fatih Hoca, "Bu performansın devamını istiyorum. G.Saray'ın yeri her zaman zirvedir. Önemli olan şimdi değil, ligin sonunda puan cetvelinin en üstünde yer almaktır. Bunu başaracağız, biliyorum" ifadeleriyle teşekkür etti. ()

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Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri! Trabzon dönüşü...
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