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'ye Slovak stoper önerildi

Son yıllarda aldığı stoperlerden beklediği katkıyı alamayan , savunma bölgesine takviye yapmak için yeniden harekete geçti. Sarı-lacivertlilere menajerler aracılığıyla 'da kadro dışı kalan önerildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 00:45 Son Güncelleme: 28.12.2020 14:50 ABONE OL
Fenerbahçe'ye Slovak stoper Denis Vavro önerildi

Lemos ve Tisserand'ın kötü performansı nedeniyle devre arasında stoper takviyesi yapmayı planlayan 'nin listesine yeni bir isim girdi.

Fenerbahçe'ye Slovak stoper Denis Vavro önerildi

10 MİLYON EURO ÖDENDİ

Serie A ekiplerinden 'nun kadrosunda yer alan 'nun menajerler aracılığıyla sarı-lacivertlilere teklif edildiği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye Slovak stoper Denis Vavro önerildi

Geçtiğimiz sezon başında Kopenhag'dan 10 milyon euro'ya 'ya edilen 23 yaşındaki Slovak stoper bu sezon İtalyan ekibinin lig kadrosunda kendisine yer bulamadı.

Fenerbahçe'ye Slovak stoper Denis Vavro önerildi

ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL

yönetimi ve teknik direktör Erol Bulut, Vavro konusunda gerekli araştırmaları yaptıktan sonra kesin kararını verecek. Önemli bir potansiyeli olan genç yıldızın transferine sıcak bakıldığı gelen bilgiler arasında. (Takvim)

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Fenerbahçe'ye Slovak stoper Denis Vavro önerildi
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