4 gol iptal edildi! VAR'ın damga vurduğu maçta kazanan Gençlerbirliği

Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, Kayserispor'u konuk etti. Tam 4 golün VAR'dan iptal edildiği maçta ev sahibi Gençlerbirliği, 89'da Oğuzhan Çapar'ın kendi kalesine attığı golle karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Ev sahibi ekibin diğer gollerini 39'da Daniel Candeias ve 70'te Berat Özdemir kaydetti.

Konuk ekibin gollerini ise 31'de Wilfried Kanga ve 55'te Arda Kızıldağ attı.

Bu sonuçla Gençlerbirliği, puanını 15 yaptı. Kayserispor ise 10 puanda kaldı.

Gençlerbirliği: 3 - Hes Kablo Kayserispor: 2

Stat: Eryaman

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan Artan (Dk. 54 Rahmetullah Berişbek), Arda Kızıldağ, Toure, Mustafa Çeçenoğlu, Motta, Candeias, Murat Yıldırım (Dk. 65 Furman), Berat Özdemir (Dk. 90+6 Hüseyin Seyhan), Ayite (Dk. 55 Sefa Yılmaz), Sio (Dk. 90+7 İlker Karakaş)

Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Kvrzic, Oğuzhan Çapar, Sapunaru, Aziz Eraltay, Ackah, Campanharo, Manzala (Dk. 86 Muğdat Çelik), Emre Demir (Dk. 71 İlhan Parlak) Henrique, Kanga

Goller: Dk. 31 Kanga, Dk. 55 Ardağ Kızıldağ (Kendi kalesine) (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 39 Candeias, Dk. 70 Berat Özdemir, Dk. 89 Oğuzhan Çapar (Kendi kalesine) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 29 Ackah, Dk. 69 Aziz Eraltay (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 44 Motta, Dk. 69 Berad Özdemir (Gençlerbirliği)

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Emre Demir'in ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Nordfeldt topun sahibi oldu.

31. dakikada konuk ekip öne geçti. Ackah ile hızlı atağa kalkan Hes Kablo Kayserispor'da Emre Demir'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kanga, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

39. dakikada Gençlerbirliği eşitliği yakaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Candeias, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

44. dakikadaki Hes Kablo Kayserispor atağında çizgiden içeri çevrilen topa yakın Emre yakın mesafeden vurdu ancak top kaleciden döndü. Pozisyonun devamında kale önünde yaşanan karambolden Gençlerbirliği savunması topu çıkardı. Ardından Campanharo'nun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak önce üst direğe sonra da kale çizgisine çarpıp oyun alanına döndü.

İlk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.

55. dakikada Hes Kablo Kayserispor 2. golü buldu. Emre Demir'in sağdan ortasında Gençlerbirliği savunmasında Arda Kızıldağ'ın ters vuruşu sonrası top ağlara gitti. Arda'nın kendi kalesine attığı golle konuk ekip 2-1 öne geçti.

59. dakikada Gençlerbirliği Berat Özdemir ile sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

60. dakikada Hes Kablo Kayserispor'da sol kanattan gönderilen topla ceza sahası içinde buluşan Kanga topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı. İtirazlar üzerine maçın hakemi Cüneyt Çakır pozisyonu VAR'da inceledi ancak karar değişmedi.

62. dakikada Gençlerbirliği'nde Candeias'ın sağdan yaptığı ortada Sio topu kafayla ağlarla buluşturdu. Ancak VAR incelemesi sonrası pozisyonun başlangıcında elle müdahale olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

65. dakikada Gençlerbirliği'nin Candeias'la kullandığı serbest vuruşta Sio, ceza sahasında topu yine kafayla ağlara gönderdi. Ancak bu pozisyonda da maçın hakemi VAR'a gitti ve öncesindeki faul nedeniyle golü geçersiz saydı.

70. dakikada Gençlerbirliği eşitliği sağladı. Ceza sahası içindeki Berat Özdemir, kendisine gönderilen topta kaleci İsmail'i ekarte ederek topu ağlara gönderdi: 2-2.

84. dakikada Gençlerbirliği'nin soldan kullandığı köşe vuruşu sonrası kafalardan seken topu Sefa Yılmaz röveşata vuruşuyla filelere gönderdi. Ancak VAR incelemesinde pozisyon öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

89. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Hes Kablo Kayserispor savunsasında Oğuzhan Çapar, ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi: 3-2.