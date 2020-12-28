Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Leicester City deplasmanda 1 puana razı oldu

deplasmanda 1 puana razı oldu

İngiltere 'de , deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı. Puanını 29'a çıkartan Leicester City, 2. sıraya yükselirken, 19 puanlı Crystal Palace 13. sıraya yerleşti.

AA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 20:41 ABONE OL
Leicester City deplasmanda 1 puana razı oldu

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 16. hafta açılış maçında Leicester City, Selhurst Park'ta Crystal Palace'a konuk oldu.

İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmada ev sahibi ekip, 58. dakikada Wilfried Zaha'nın golüyle öne geçti.

Leicester City'de 83. dakikada sahneye çıkan Harvey Barnes, maçın skorunu belirledi: 1-1.

Mavi-beyazlı ekipte milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlığının ardından ilk kez maç kadrosuna dahil edilirken, sakatlığı bulunan Cengiz Ünder kadroda yer almadı.

Puanını 29'a çıkartan Leicester City, 2. sıraya yükselirken, 19 puanlı Crystal Palace 13. sıraya yerleşti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Seren Serengil'den üzücü haber! Ameliyat olmazsam...
Son Dakika Haberi: Bakan Selçuk asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı! 2021 asgari ücret zammı ne kadar oldu?
Son dakika asgari ücret zammı açıklaması geldi! AGİ ve Asgari ücret zammı 2021 ne kadar oldu?
Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar...
Son dakika haberi | Emekliye ocak zammı geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
BİM 29-30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu tam listesi! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?
SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 28 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Son Dakika Haberi: Asgari ücret 2021 zammı rakamı belli oldu! Yeni asgari ücret ve AGİ zammı oranı net ve brüt ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Emekli Ocak zammı oranı belli oluyor! 2021 Emekli ve memur Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman başlıyor, kaç gün ve kimleri kapsıyor? İçişleri Bakanlığı 4 günlük yılbaşı sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Leicester City deplasmanda 1 puana razı oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA