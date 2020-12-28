Mavi Şimşek’e Terim morali

80. yaşını kutlayan TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor 9. hafta erteleme maçında Çarşamba günü, saat 19.00'da deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Florya Metin Oktay Tesislerinde dün yapılan antrenman öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, teknik heyet ve oyuncularla buluştu, başarı dileğinde bulundu.

Terim eski takımı ile buluşmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Benim için anlamlı bir buluşma oldu. Futbol hayatına başladığım memleketimin takımı 80 yaşında. Nice yıllara. İnşallah Süper Lig'de Adana Demirspor'u izleriz" dedi. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, anlamlı bir maça çıkacaklarını belirtti. Dumlupınar, İstanbulspor'un gücü bildiklerini buna öne gerekli önemleri aldıklarını belirterek, "Son haftalarda artan bir grafiğimiz var. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyoruz. Doğum günü heyecanını yaşadığımız bu önemli haftada İstanbul'dan galibiyetle döneceğimize inanıyorum. Takımıma güveniyorum" dedi.

Kaptan Gökhan İnler ise takımın şampiyonluğa odaklandığını söyledi. 36 yaşındaki oyuncu takım olarak zor bir dönemden geçtiklerini belirtti. İnler, "Maçtan maça bakmalıyız, iyi çalışmalıyız. Rakipler iyi olabilir ama biz kendimize bakmalıyız" dedi.

Bu arada Kerim Avcı'dan kötü haber geldi. Kerim'in kasık bölgesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle üç ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.