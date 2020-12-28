Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mavi Şimşek’e Terim morali

Mavi Şimşek’e Terim morali

80 yaşına giren bu anlamlı haftada 2020 yılının son maçına Çarşamba günü çıkacak. Galatasaray Teknik Direktörü , eski takımının antrenmanını ziyaret edip doğum gününü kutladı başarı dileğinde bulundu.

BORA ERDEM
Giriş Tarihi: 28.12.2020 15:40 ABONE OL
Mavi Şimşek’e Terim morali

80. yaşını kutlayan TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor 9. hafta erteleme maçında Çarşamba günü, saat 19.00'da deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Florya Metin Oktay Tesislerinde dün yapılan antrenman öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, teknik heyet ve oyuncularla buluştu, başarı dileğinde bulundu.

Terim eski takımı ile buluşmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Benim için anlamlı bir buluşma oldu. Futbol hayatına başladığım memleketimin takımı 80 yaşında. Nice yıllara. İnşallah Süper Lig'de Adana Demirspor'u izleriz" dedi. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, anlamlı bir maça çıkacaklarını belirtti. Dumlupınar, İstanbulspor'un gücü bildiklerini buna öne gerekli önemleri aldıklarını belirterek, "Son haftalarda artan bir grafiğimiz var. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyoruz. Doğum günü heyecanını yaşadığımız bu önemli haftada İstanbul'dan galibiyetle döneceğimize inanıyorum. Takımıma güveniyorum" dedi.

Kaptan Gökhan İnler ise takımın şampiyonluğa odaklandığını söyledi. 36 yaşındaki oyuncu takım olarak zor bir dönemden geçtiklerini belirtti. İnler, "Maçtan maça bakmalıyız, iyi çalışmalıyız. Rakipler iyi olabilir ama biz kendimize bakmalıyız" dedi.

Bu arada Kerim Avcı'dan kötü haber geldi. Kerim'in kasık bölgesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle üç ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Seren Serengil'den üzücü haber! Ameliyat olmazsam...
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı ne kadar, kaç para oldu? Bakan Selçuk asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
Son dakika asgari ücret zammı açıklaması geldi! AGİ ve Asgari ücret zammı 2021 ne kadar oldu?
Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar...
Son dakika haberi | Emekliye ocak zammı geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
BİM 29-30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu tam listesi! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?
SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 28 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Son Dakika Haberi: Asgari ücret 2021 zammı rakamı belli oldu! Yeni asgari ücret ve AGİ zammı oranı net ve brüt ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Emekli Ocak zammı oranı belli oluyor! 2021 Emekli ve memur Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman başlıyor, kaç gün ve kimleri kapsıyor? İçişleri Bakanlığı 4 günlük yılbaşı sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Mavi Şimşek’e Terim morali
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA