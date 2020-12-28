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Son dakika haberi: , aşil tendonu kopan Skrtel'in ameliyat edildiğini açıkladı!

Son dakika haberi: , 'in aşil tendonunun kopması nedeniyle ameliyata alındığını açıkladı! Slovak defans oyuncusu 'in 15. haftasında oynanan maçında 49. dakikada sakatlanıp hastaneye götürülmüştü.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 21:18 Son Güncelleme: 28.12.2020 21:28 ABONE OL
Son dakika haberi: Başakşehir, aşil tendonu kopan Skrtel'in ameliyat edildiğini açıkladı!

Medipol Başakşehir, Martin Skrtel'in aşil tendonunun kopması nedeniyle ameliyata alındığını açıkladı.

Slovak defans oyuncusu Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında 49. dakikada sakatlanıp hastaneye götürülmüştü.

Skrtel'in yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Medipol Başakşehir Kulübü'nün konuya ilişkin açıklaması şu şekilde; "Futbolcumuz Martin Skrtel, 27.12.2020 tarihinde oynanan Süper Lig maçı sırasında meydana gelen aşil tendonu kopması nedeniyle ameliyat edilmiştir."

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Son dakika haberi: Başakşehir, aşil tendonu kopan Skrtel'in ameliyat edildiğini açıkladı!
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