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Sat ’yu getir Costa’yı!

İspanyol basınının devre arasında ’ten ayrılacağını yazdığı golcü futbolcuyu getirmesi için Mendes’e yetki veren sarı-kırmızılıların önceliği ise ’ya kulüp bulunması. İşte transferin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 29.12.2020 ABONE OL
Sat Falcao’yu getir Costa’yı!

G.Saray, Diagne'yi de zararına elden çıkarmayı göze aldı. SABAH Spor'un dün, "2021 hedefi Diego Costa" manşetiyle duyurduğu haberin devamını İspanyol basını getirdi. Marca ve AS gazetelerinin, "Diego Costa, bu kış döneminde kişisel sebeplerden dolayı Atletico'dan ayrılmak istiyor" dediği Brezilya asıllı İspanyol forvetin devre arasında serbest kalması kesinleşti. Ocak ayında hem Falcao hem de Diagne'yi elden çıkarmak isteyen Galatasaray'ın, Diego Costa hamlesinin perde arkası da aralandı.

FALCAO'YA ABD'DEN TALİP VAR

Falcao ve Diego Costa'nın menajeri aynı isim: Jorge Mendes... Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde bir taşla iki kuş vurma hedefinde. Dünyaca ünlü menajer Mendes'ten Falcao'ya kulüp bulması ve Kolombiyalı golcünün boşluğunu da Diego Costa ile doldurması istenecek. İnter Miami'nin ilgilendiği Falcao'yu serbest bırakmaya hazır olan Galatasaray, Diagne'den de zarar etmeyi göze aldı. Sarı-kırmızılılar gelecek ilk teklifte Senegalli golcüyü satacak.

TERİM'DEN YUNUS'A MORAL

GALATASARAY dünü izinli geçirirken, Fatih Terim tesiste mesaiye devamı etti. Terim, Florya'da antrenman yapan Adana Demirspor'u da ziyaret etti ve kiralık gönderdiği oyuncusu Yunus Akgün'le görüştü. Performansı yakından takip edilen Yunus'un formunu koruması halinde sezon sonunda Galatasaray'a geri döneceği ifade edildi.

BÜLENT TİMURLENK

"Akıl kârı değil"

G.Saray'ın elinde iki tane sorunlu santrfor var. Birinin kalitesi tartışılmaz, diğerini tartışmaya bile gerek yok. Falcao'nun sakatlık yüzünden oynamadığı maç sayısı ile oynadığı maçlar eşit iken, ağır Diagne'nin daha hızlı olabilmek için hiçbir çabasının olmadığını sosyal medyasını takip ederek görebilirsiniz. Eldekiler problemli iken Diego Costa gibi bir arızaya talip olmak akıl kârı değil. Diego Costa sürekli adale sakatlıkları ile boğuşan bir santrfor. Bir kristal 11 yapsanız santrforunuz olur. Artı, yönetilmesi zor bir karakter. Rakipleri ile saha içinde sürekli didişen ve tansiyonu yükselten bir golcü. Elbetteki son 10 yıla damga vurmuş isimlerden biri ancak dün İspanyol medyası Costa'nın ailevi sebeplerini öne sürerek Atletico Madrid'ten ocak ayında ayrılmak istediğini manşetlere taşıdı. Luis Suarez'in gelişi ile 11 şansını kaybeden Diego Costa ülkesi Brezilya'ya mı dönecek yoksa Avrupa'da mı devam edecek onu göreceğiz. Ancak Atletico'da 8 milyon Euro kazanan ve tarifi bu olan bir oyuncuyu 5 milyon ödediğiniz Falcao'dan sonra transfer etmeyi aklınıza getirmemeniz lazım. Dünya büyük, santrfor da çok.

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Sat Falcao’yu getir Costa’yı!
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