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Son dakika haberi... 'a 'dan kötü haber! Dönüş tarihi gecikecek

'ın yıldız kalecisi 'nın sahalara dönüşü gecikebilir. Geçtiğimiz sezon deplasmanda oynanan maçında sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Uruguaylı file bekçisi ameliyat edilmişti. Geçen sezonun kalan diliminde forma giyemeyen başarılı kaleci bireysel antrenmanlara başlamıştı fakat kötü bir haber daha geldi. Pubis bölgesinden sakatlanan Muslera'nın kaleyi devralması biraz daha uzayacak gibi görünüyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 15:39 Son Güncelleme: 29.12.2020 15:45 ABONE OL
Son dakika haberi... Galatasaray'a Muslera'dan kötü haber! Dönüş tarihi gecikecek

Süper Lig'de 29 puanla zirvede yer alan Galatasaray'a Muslera'dan kötü haber geldi. Geçen sezon Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan mücadelede ağır bir sakatlık yaşayan Uruguaylı kalecinin sağ ayak tibia ve fibula kemikleri kırılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise yeniden idmanlara başlayan deneyimli file bekçisi beklenen daha geç sahalara dönecek. 34 yaşındaki kalecinin ikinci yarının ilk haftalarını da kaçıracağı ifade ediliyor.

A Spor'da yer alan habere göre ocak sonunda takıma katılması beklenen Muslera pubis bölgesindenn sakatlandı.

Bu sakatlıktan dolayı Muslera'nın dönüşü biraz daha gecikecek.

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Tedavi sürecine göre durumu takip edilecek olan Uruguaylı kalecinin, takımla antrenmanlara başlamasının şubat ayı ortasını bulabileceği belirtiliyor.

Muslera'nın yokluğunda kaleyi devralan Okan Kocuk, 1 numara olmaya devam edecek.

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