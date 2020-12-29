Yenilmez Gaziantep!

Rumen teknik direktörü Sumudica önderliğinde bu sezon Süper Lig'de büyük çıkış yakalayıp ilk hafta sadece Galatasaray'a yenilen Gaziantep Futbol Kulübü bir daha kaybetmedi. Güney ekibi, ligde 13 maç sonunda (7G- 6B) namağlup ekipler arasında zirvede yer aldı. Liderlik yarışının içine giren kırmızı-siyahlılar, Avrupa'da da ön plana çıkmayı başardı. Avrupa'nın 10 üst düzey liginde (Türkiye, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, Hollanda, Rusya, Belçika, İtalya ve Portekiz) yer alan 189 takım arasında ikinci sıraya yerleşen Gaziantep FK, birçok dev ekibi de geride bıraktı. İlk iki basamağı ise Hakan Çalhanoğlu ve İbrahimovic ile eski günlerine dönüş sinyali veren Milan (14) ve Lyon (14) paylaştı. Devler Ligi'nin son şampiyonu Bayern Münih ise 11 maçlık seri ile Gaziantep'in arkasında yer aldı.



ARALIK AYINI 12'DEN VURDU

Sumudica'nın talebeleri sene biterken aralık ayında adeta zirvede dengeleri değiştirdi. Gaziantep FK, önce geçen senenin şampiyonu Başakşehir'in yükselişine sekte vururken, daha sonra Fenerbahçe'yi net bir skorla devirdi. Ardından orta sıralardaki Kasımpaşa'yı gole boğan kırmızı-siyahlılar, lider Alanya'yı da mağlup edip zirveye oynayan iki ekibe büyük darbe vurdu ve aralık ayını firesiz kapattı.



TERİM BENİ ARAYIP TEBRİK ETTİ

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, ülkesinde yayın yapan Pro Sport'a çarpıcı açıklamalarda bulunurken, takımını Fenerbahçe ile kıyasladı ve G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili çarpıcı bir detayı paylaştı.

Çok sevinçliyiz çünkü bu büyük bir başarı. Alanyaspor maçının ardından hayal etmesi zor rekorlara ulaşmayı başardık. Ligde son 22 karşılaşmada gol atan tek takım biziz.

Tıpkı Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en iyi hücum yapan takımlarından biriyiz ve bunun karşılığını 27 gol atarak aldık. Adeta bir rüyada yaşıyorum. Bu benim kariyerimin en iyi yılı.

Kovid-19 yüzünden yüz yüze görüşemesem de birçok kişi beni tebrik etti. Federasyonun katı kurallarından biri. Yüz yüze görüşmek kesinlikle yasak.

Mutluyum, inanılmaz bir dönemden geçiyorum. Şu anda sadece Erzurum ile oynayacağımız maçı düşünüyorum. Galatasaray maçına kadar birçok maçımız var. 27 puan toplamak inanılmaz.

Geçtiğimiz sezon ilk 17 haftada 24 puan topladık şimdi 14 maçta 27 puan gerçekten olağanüstü. Herkes çok mutlu. Yenileceğimiz zamanlar da olacak ama önemli olan bu anları nasıl yöneteceğimiz.

Galatasaray artık lider takım. Onlarla çok zor bir maç oynayacağız kendi evimizde. İyi şeyler başarıyoruz. Hatta daha önce Fatih Terim beni arayıp tebrik etti.