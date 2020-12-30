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'ta bırakılan isimlere teklifler var! Lens, Mirin ve Douglas...

'de sezona kötü başlamasına rağmen müthiş bir çıkış yakalayan , zirveye ortak oldu. yönetiminde başarılı bir grafik çizen siyah-beyazlılar için dönemi son derece hareketli geçecek. Takıma yapılacak takviyelerin yanı sıra kalan isimler futbolcuların geleceği de merak konusu. İşte 'ın gözden çıkardığı Lens, Nicolas Isimat-Mirin ve 'ta son durum.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 17:49 Son Güncelleme: 30.12.2020 17:51 ABONE OL
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlere teklifler var! Lens, Mirin ve Douglas...

'de 'ın ardından ikinci sırada bulunan , 2020 yılını moralli kapattı. Sıkıntı bir süreç yaşadıktan sonra seri galibiyetler alan , şimdi de gözünü transfere çevirdi. Deneyimli teknik adam , ocak ayında takıma takviye yapacaklarını ifade etmişti. Alınacak isimler kadar gönderilecek futbolcular da merak konusu. bırakıla , Nicolas Isimat-Mirin ve Douglas'ın kesin olarak ayrılması bekleniyor. Bu 3'lüden ikisine ise Süper Lig'den teklifler var. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlere teklifler var! Lens, Mirin ve Douglas...

'ta sezon başı bırakılan , Nicolas Isimat-Mirin ve ayrılık hazırlığı yapıyor.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlere teklifler var! Lens, Mirin ve Douglas...

Teknik heyetin raporu doğrultusunda A Takım kadrosundan çıkartılan 3 isim, gelecek teklifleri değerlendirerek siyah beyazlı kulüp ile yollarını ayıracak.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlere teklifler var! Lens, Mirin ve Douglas...

SÜPER LİG'DEN TEKLİFLAR VAR!

yönetimi 3 futbolcuya da kulüplerle görüşme yapmaları için izin verdi.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlere teklifler var! Lens, Mirin ve Douglas...

Siyah beyazlılar, yıllık ücretleri 5 milyon euro'yu bulan Lens, Mirin ve Douglas'ın mali yükünden kurtulmayı amaçlıyor.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlere teklifler var! Lens, Mirin ve Douglas...

3 oyuncunun takımdan ayrılması halinde harcama limitini arttıracak olan yönetim kurulu, ocak ayı dönemi için bütçe yaratmış olacak.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlere teklifler var! Lens, Mirin ve Douglas...

Mirin ve Douglas'a 'ten teklifler gelirken, Lens için aynı durum geçerli değil.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlere teklifler var! Lens, Mirin ve Douglas...

Hollandalı oyuncu yüksek yıllık ücreti nedeniyle yurt dışından teklif bekliyor. (NTVSPOR)

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Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlere teklifler var! Lens, Mirin ve Douglas...
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