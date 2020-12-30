Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlere teklifler var! Lens, Mirin ve Douglas...

Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunan Beşiktaş, 2020 yılını moralli kapattı. Sıkıntı bir süreç yaşadıktan sonra seri galibiyetler alan Kartal, şimdi de gözünü transfere çevirdi. Deneyimli teknik adam Sergen Yalçın, ocak ayında takıma takviye yapacaklarını ifade etmişti. Alınacak isimler kadar gönderilecek futbolcular da merak konusu. Kadro dışı bırakıla Jeremain Lens, Nicolas Isimat-Mirin ve Douglas'ın kesin olarak ayrılması bekleniyor. Bu 3'lüden ikisine ise Süper Lig'den teklifler var. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta sezon başı kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, Nicolas Isimat-Mirin ve Douglas Santos ayrılık hazırlığı yapıyor.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda A Takım kadrosundan çıkartılan 3 isim, gelecek teklifleri değerlendirerek siyah beyazlı kulüp ile yollarını ayıracak.
SÜPER LİG'DEN TEKLİFLAR VAR!
Beşiktaş yönetimi 3 futbolcuya da kulüplerle görüşme yapmaları için izin verdi.
Siyah beyazlılar, yıllık ücretleri 5 milyon euro'yu bulan Lens, Mirin ve Douglas'ın mali yükünden kurtulmayı amaçlıyor.
3 oyuncunun takımdan ayrılması halinde harcama limitini arttıracak olan yönetim kurulu, ocak ayı transfer dönemi için bütçe yaratmış olacak.
Hollandalı oyuncu yüksek yıllık ücreti nedeniyle yurt dışından teklif bekliyor. (NTVSPOR)