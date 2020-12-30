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Ismail Aissati Denizlispor ile yollarını ayırdı

Son dakika haberi... ekiplerinden Denizlispor'a yıldız futbolcu Ismail Aissati'den şok bir haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre deneyimli yıldız, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

İHA
Giriş Tarihi: 30.12.2020 21:32 Son Güncelleme: 30.12.2020 21:39 ABONE OL
Ismail Aissati Denizlispor ile yollarını ayırdı

Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasına sayılı günler kala transfer çalışmaları da hız kazandı. Kadronun yenileneceği sözlerinin üzerine, takımdan ayrılan oyuncular da belli olmaya başlarken, Denizlispor'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Yeşil-siyahlı takımdan Ismail Aissati sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği açıklandı.

Yukatel Denizlispor'da 32 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Ismail Aissati sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği, kulüp tarafından yazılı olarak açıklandı.

Denizlispor'un açıklaması ise şöyle: "Ismail Aissati, kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Futbolcularımızdan Ismail Aissati alacakları için kulübümüze ihtar göndermiş olup, kendisine hak ettiği ücretler ile ilgili birçok ödeme planı sunulmuştur. Kendisi hiçbir ödeme planını kabul etmeyerek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmeyi tercih etmiştir. Yayıncı kuruluşun söz verdiği ödemeleri zamanında yapmaması sonucu oluşan bu durumda, tüm kulüplerin futbolcu maaşlarını ödemekte zorlandığını tüm kamuoyunca bilinmektedir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen kulübümüz söz verdiği tüm prim ödemelerini gününde ödemeye devam etmiştir. Bu zor dönemde aramızdan ilk ayrılan oyuncunun Ismail Aissati olması ise hepimizi derinden üzmüştür. Kendisine Denizlispor'a verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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Ismail Aissati Denizlispor ile yollarını ayırdı
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