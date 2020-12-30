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'ın gözü milli futbolcularda! İşte o liste

Dünyanın en büyük kulüpleri arasında yer alan ekibi , devre arası çalışmalarını sürdürüyor. Hemen hemen her transfer döneminde çarpıcı isimleri kadrosuna katan 'ın bu kez hedefinde ise milli yıldızlarımız var. Savunma hattını güçlendirmeyi planlayan ManU, forması giyen Çağlar Söyüncü ve 04'ün başarılı stoperi 'ı yakın takibe aldı. Listede 5 oyuncu bulunuyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 22:49 Son Güncelleme: 30.12.2020 22:54 ABONE OL
Manchester United'ın gözü milli futbolcularda! İşte o liste

'un emekliliği sonrası bir türlü eski günlerine dönemeyen , yıllardır transfere en çok para harcayan takımlardan biri. Bu sezon İngiltere'de şampiyonluk hedefleyen ManU, devre arasında başta savunma hattı olmak üzere önemli isimleri almayı planlıyor.

Manchester United'ın gözü milli futbolcularda! İşte o liste

'ın stoper hedefleri arasında ise 2 milli futbolcumuz da yer alıyor. İşte 'ın 5 kişilik stoper listesi...

Manchester United'ın gözü milli futbolcularda! İşte o liste

JULES KOUNDE - 22 yaşında Sevilla forması giyiyor.

Manchester United'ın gözü milli futbolcularda! İşte o liste

BEN WHITE - 23 yaşında Brighton forması giyiyor.

Manchester United'ın gözü milli futbolcularda! İşte o liste

PAU TORRES - 23 yaşında Villarreal forması giyiyor.

Manchester United'ın gözü milli futbolcularda! İşte o liste

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ - 24 yaşında Leicester City forması giyiyor.

Manchester United'ın gözü milli futbolcularda! İşte o liste

OZAN KABAK - 20 yaşında Schalke 04 forması giyiyor.

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Manchester United'ın gözü milli futbolcularda! İşte o liste
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