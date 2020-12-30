Okan Buruk’a 5 maç Sumudica’ya kınama

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a verilen cezayı açıkladı. Fenerbahçe karşılaşmasında hakeme itirazları sonrası kırmızı kart gören Buruk, 5 müsabakadan men edildi.Etik Kurulu ise Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'ya 29 Eylül'de söylediği,sözleri nedeniyle "kınama" yaptırımının uygulanmasına karar verdi.LA Gazetta dello Sport, Milan forması giyen Zlatan İbrahimovic'in balık tutmak, avlanmak ve motorlu kızağa binmek gibi hobilerini gerçekleştirmek için 3 milyon Euro ödeyerek Norveç sınırında bin hektarlık orman satın aldığını yazdı. Haberde, dünyaca ünlü yıldızın bu satın almayla emeklilik yatırımı yaptığı belirtildi. İbrahimovic, yaklaşık bir yıl önce de İsveç Ligi ekiplerden Hammarby'nin yüzde 50 hissesini almış, bu futbola başladığı kulüp olan Malmö'de özellikle taraftarların büyük tepkisini çekmişti.GALATASARAY'IN yanı sıra Premier Lig ekibi Arsenal'in de kadrosuna katmak istediği Diego Costa, kulübü Atletico Madrid'le 30 Haziran 2021'de sona erecek sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Brezilya asıllı futbolcunun ayrılma talebinde bulunması üzerine böyle bir karar alındığı belirtildi. Madrid ekibinde 215 maça çıkan ve 83 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, birer lig, Kral Kupası ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşamıştı.