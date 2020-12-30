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’a 5 maç Sumudica’ya kınama

Giriş Tarihi: 30.12.2020 ABONE OL
Okan Buruk’a 5 maç Sumudica’ya kınama
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a verilen cezayı açıkladı. Fenerbahçe karşılaşmasında hakeme itirazları sonrası kırmızı kart gören Buruk, 5 müsabakadan men edildi. İhraç öncesi hakeme yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2, ihraç sonrası hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle 1, tedbire uymama nedeniyle de 2 olmak üzere toplam 5 maç ceza aldı. Etik Kurulu ise Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'ya 29 Eylül'de söylediği, "Bir futbolcuyu kabul etmem için menajerler bana 50 bin Euro teklif etti" sözleri nedeniyle "kınama" yaptırımının uygulanmasına karar verdi.

İbra, orman satın aldı!
LA Gazetta dello Sport, Milan forması giyen Zlatan İbrahimovic'in balık tutmak, avlanmak ve motorlu kızağa binmek gibi hobilerini gerçekleştirmek için 3 milyon Euro ödeyerek Norveç sınırında bin hektarlık orman satın aldığını yazdı. Haberde, dünyaca ünlü yıldızın bu satın almayla emeklilik yatırımı yaptığı belirtildi. İbrahimovic, yaklaşık bir yıl önce de İsveç Ligi ekiplerden Hammarby'nin yüzde 50 hissesini almış, bu futbola başladığı kulüp olan Malmö'de özellikle taraftarların büyük tepkisini çekmişti.

Diego Costa resmen serbest
GALATASARAY'IN yanı sıra Premier Lig ekibi Arsenal'in de kadrosuna katmak istediği Diego Costa, kulübü Atletico Madrid'le 30 Haziran 2021'de sona erecek sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Brezilya asıllı futbolcunun ayrılma talebinde bulunması üzerine böyle bir karar alındığı belirtildi. Madrid ekibinde 215 maça çıkan ve 83 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, birer lig, Kral Kupası ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşamıştı.

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Okan Buruk’a 5 maç Sumudica’ya kınama
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