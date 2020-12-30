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"Pandemiden korursa kupayı kaldırır"

SABAH Spor yazarları, Serbest Kürsü'de ve 'in performansını değerlendirdi. Levent Tüzemen, "Galatasaray, stratejik hamleler yapıyor, oyuncularını temastan uzak tutmaya çalışıyor. Bu takım haklı olarak zirvede.” ifadelerini kullandı.

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Giriş Tarihi: 30.12.2020 ABONE OL
Pandemiden korursa Fatih Terim kupayı kaldırır

SORU: Galatasaray, 2020'yi lider bitirdi. Fatih Terim, 1 şampiyonluk daha kazanmaya ne kadar yakın? Falcao'nun durumu için ne dersiniz?

LEVENT TÜZEMEN: Fatih Terim'in olduğu yerde şampiyonluğu düşünmek doğal. Kulüpler bazında Türkiye'nin en başarılı teknik direktörü Fatih Terim. Galatasaray genç, dengeli, tecrübeli ve mütevazı kadrosuyla zirveye hakkıyla çıktı. Bu sezon da şampiyonluğun en büyük adayıdır. Ancak lig uzun bir maraton, pandemi süreci takımlara ve oyunculara tehditkâr davranıyor. Bu süreçte Galatasaray stratejik hamleler yapıyor. Özellikle oyuncularını temastan uzak tutmaya çalışıyor. Devre arasında ligi tanıyan, yerli oyuncular ile başarıyı kovalayan yabancı oyuncular kadroya katılacak. Pandemiden korunmayı Galatasaray başarırsa, Fatih Terim ile tekrar şampiyonluk yaşar.

BÜLENT TİMURLENK: "Atanın ve tutanın iyi olacak" klişeden öte mühim bir futbol gerçeğidir. Galatasaray, Muslera yokken ve Falcao da kayıpken liderse bu kendi başarısı olduğu kadar rakiplerinin de başarısızlığı olarak kabul edilebilir. Taylan'ı yedekleyecek bir orta saha ile eksiklerini tamamlarlar. Birçok takım, lider oyuncu eksiği çekerken sadece futbol değil, takımı bir arada tutması, yüreklendirmesi ve ağabeyliği ile Arda Turan yeni yılda fark yaratmaya devam edecek. Falcao gidecekse ya da gönderilecekse ilk yapmaları gereken yeni santrforları, Falcao uçağa binmeden Florya'ya getirmeleri. Uzun ve çileli sezonun kaderini Diagne'nin sosyal medya şovlarıyla süslü karakterine emanet, harakiri olur…

GÜRCAN BİLGİÇ: Fatih Hoca, boş olan bir statta iyi oynamak zorunda olmadığını biliyor. Kazanan takım formatına ilk dönen teknik adam oldu. Skoru aldıktan sonra topu rakibe vermekten çekinmiyor artık. Bugüne kadar kontratakla avlanıyordu, şimdi kendisi "avcı" oldu. Falcao takım için önemli ama gerekli değil. Gerçek; Arda Turan'ın kendini bulması ve zekasını oyunun içine atması. İşler kötü gitse fatura ona çıkacaktı. Şimdi Fatih Hoca cezalıyken, takımın lideri olduğunu gösterdi.

ALİ GÜLTİKEN: Sezona başlarken Başakşehir ile birlikte Galatasaray kadrosu en yeterli iki takımdan biriydi. Belki transfer olarak Fatih Hoca'nın ilave etmek istediği isimler takıma alınamadı ama ilave edilen Türk oyuncular (Taylan, Emre, Oğulcan, Arda) muazzam katkı yaptı. Falcao büyük bir problem, kabul edelim. Bu kadar yüksek maliyetli oyuncuların geçmiş kariyerlerine elbette saygı duyuluyor. 1.5 yıldır her gün oynadı, oynayacak tartışmaları ile gündemi meşgul ediyor. Bunun da ötesinde ciddi şekilde yoruyor. Doğrusu devre arasında vedalaşmak olur.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Fatih Terim büyük bir deneyim. Tecrübesi, ağırlığı ve futbol bilgisi ile takıma hakim oluyor. Galatasaray, Muslera da dönünce şampiyonluğun 1 numaralı adayı. Falcao'ya gelince tabii ki çok önemli bir santrfor ama ne yazık ki sakatlık problemlerini aşamıyor. Büyük paralar ödeniyor. Kısacası yazık oluyor.

FATİH TERİM 9. ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE

Sarı-kırmızılı takımın başında 527 karşılaşmada sahaya çıkan Fatih Terim, 310 galibiyet, 120 beraberlik ve 97 mağlubiyet aldı. 8 sezonu şampiyonluk kupası ile kapatan İmparator, ligde de en çok zafere ulaşan teknik direktör.

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